Ajax troeft reeks aan Europese topclubs af en strikt derde aanwinst

Mohammed Kudus mag zichzelf officieel speler van Ajax noemen. De Amsterdamse club meldt donderdag dat de negentienjarige middenvelder annex aanvaller, afkomstig van het Deense FC Nordsjælland, zonder problemen door de medische keuring kwam en daarna een vijfjarig contract ondertekende. Naar verluidt is met de transfer een bedrag van negen miljoen euro gemoeid, een bedrag dat door bonussen nog verder kan oplopen. Kudus gaat spelen met rugnummer 20.

De kersverse aanwinst van Ajax maakte indruk bij het Ghanese Right to Dream, waardoor FC Nordsjælland hem in de gaten kreeg. In 2018 volgde de overstap richting de Deense competitie. Twee jaar later staat hij op 14 doelpunten en 3 assists in 57 duels in verschillende competities. De afgelopen jaren werd Kudus in verband gebracht met tientallen clubs uit de grootste competities in Europa.

Ajax-aankoop Antony onder de loep: 'Buitencategorie, mensen worden verliefd op hem'

Onder meer Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United, Newcastle United, Everton, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Sampdoria, Internazionale en Olympique Marseille zouden de verrichtingen van de tweevoudig international van Ghana volgen. Het is uiteindelijk Ajax dat aan het langste eind trekt.

Kudus neemt op de site van FC Nordsjaelland afscheid van de Deense club. "Mij wacht een nieuw avontuur. Ajax is een bijzondere club met een heel bijzondere cultuur die ik graag omarm. Ik kijk ernaar uit om me bij Ajax verder te ontwikkelen en mijn dromen na te jagen. Dat ben ik verschuldigd aan mijn trainers en mijn teamgenoten bij FC Nordsjaelland."

Kudus is de derde aanwinst van trainer Erik ten Hag voor het seizoen 2020/21. Eerder dit jaar maakte Ajax al de komst van vleugelaanvaller Antony bekend. Het Braziliaanse talent wordt voor minimaal 15,75 miljoen euro en maximaal 21,75 miljoen overgenomen van São Paulo. Oude bekende Maarten Stekelenburg werd onlangs transfervrij overgenomen van Everton.

Is Mohammed Kudus de Ajax-versterking van Champions League-niveau?

Mohammed Kudus is de derde aanwinst van Ajax deze zomer. Is de veelzijdige middenvelder annex aanvaller een versterking voor de Amsterdammers? Lees artikel