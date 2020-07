Is Mohammed Kudus de Ajax-versterking van Champions League-niveau?

Mohammed Kudus gaat FC Nordsjaelland zeer waarschijnlijk verlaten voor Ajax, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde Ekstra Bladet. De talentvolle Ghanese aanvaller speelde zich in de Deense topcompetitie in de kijker bij diverse grote clubs uit Europa. De negentienjarige spits, die ook als buitenspeler en als aanvallende middenvelder inzetbaar is, werd de afgelopen maanden gelinkt aan tal van clubs, maar lijkt de knoop nu te hebben doorgehakt.

Door Yanick Vos

De wens van Ajax om Kudus naar de Johan Cruijff ArenA te halen is niet over één nacht ijs gegaan. Volgens de Deense krant wordt de tweevoudig international al geruime tijd nauwlettend in de gaten gehouden door de scouts van de Amsterdammers. Meesterscout Jon Steen Olsen volgde de spits van Nordsjaelland de afgelopen twee seizoenen en zou veel plusjes achter zijn naam hebben gezet. Olsen zat zondag op de tribune bij het thuisduel van Nordsjaelland met Aalborg BK (0-0) om Kudus in actie te zien, maar zover kwam het niet. Net als tegen Bröndby (4-0 nederlaag) werd de aanvaller buiten de wedstrijdselectie gelaten door trainer Flemming Pedersen. Vanwege de transferperikelen deed de coach geen beroep op hem. Hij kreeg van de club de tijd om na te denken over de volgende stap in zijn carrière. Dat Olsen hem daardoor niet in actie kon zien was jammer, maar niet meer dan dat. Hij had zijn aanbevelingen toen al lang doorgeseind naar Amsterdam.

Mocht een overstap naar Ajax doorgang vinden, dan lijkt directeur voetbalzaken Marc Overmars een lange rij clubs af te troeven. De afgelopen jaren werd Kudus in verband gebracht met tientallen clubs uit de grootste competities. Onder meer Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United, Newcastle United, Everton, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Sampdoria, Internazionale en Olympique Marseille zouden de verrichtingen van de tiener uit Ghana volgen. Alles wijst er nu op dat Ajax zijn volgende bestemming wordt, zo meldden Voetbal International en De Telegraaf dinsdagochtend. Goedkoop is hij niet, want naar verluidt zal de Nederlandse recordkampioen circa 8 à 8,5 miljoen euro moeten neertellen om Kudus, die tot medio 2021 onder contract staat bij zijn huidige club, los te weken. Of hij die miljoenen waard is zal moeten blijken. Transfermarkt schat de marktwaarde van Kudus veel lager in: 2,7 miljoen euro. Dat Ajax bereid is om tijdens de coronacrisis vele miljoenen op tafel te leggen voor dit talent is veelzeggend over de potentie die de scouts in hem zien.

Dat Kudus voor Ajax kiest heeft volgens Ekstra Bladet te maken met de status van de club als springplank naar de absolute top van Europa. De krant verwijst naar het feit dat Ajax een rijke geschiedenis heeft aan toptransfers. Kudus zou bij clubs in de Bundesliga of Premier League een beter salaris kunnen krijgen, maar lijkt Ajax als de ideale tussenstap te zien in zijn vooralsnog prille loopbaan. Voor Nordsjaelland is het ook van belang dat Kudus de juiste keuze maakt en bij zijn volgende club uitgroeit tot een succes. Naar verluidt wordt er namelijk een doorverkooppercentage opgenomen in de deal met Ajax. Hierdoor kan Nordsjaelland in de toekomst nog miljoenen verdienen aan spits, die vorig jaar nog een nieuw contract tekende. Kudus maakte in 2018 transfervrij de overstap van het Ghanese Right to Dream Academy naar de Deense club. Nordsjaelland had al snel door dat het goud in handen had en slaagde erin om hem tot medio volgend jaar vast te leggen.

Het ‘verboden pact’ dat Manchester City aan gratis Afrikanen helpt

Lees hier meer over de veelbesproken samenwerking tussen Nordsjaelland en Right to Dream, waardoor de Deense club beschikt over veel Ghanese talenten. Ajax-doelwit Mohammed Kudus is een van de vele spelers die beide shirts heeft gedragen. Lees artikel

Wat betekent dit voor Brian Brobbey?

Hoewel Ajax overtuigd is van de kwaliteiten van Kudus blijft het de grote vraag of zijn komst goed zal uitpakken. De club had de laatste jaren wisselend succes op de transfermarkt en deed een aantal grote miskopen. Hassane Bandé kostte Ajax 8,25 miljoen euro en haalde, mede door blessureleed, het eerste elftal niet. Voor Razvan Marin werd zelfs twaalf miljoen euro betaald. Erik ten Hag blijft in de Roemeense middenvelder geloven, maar overtuigd heeft hij tot dusver allerminst. Ook is het de vraag wat de komst van Kudus betekent voor de overige Ajax-spitsen. Met name Brian Brobbey zal zich achter de oren krabben nu de club een extra concurrent haalt, terwijl Klaas-Jan Huntelaar onlangs zijn contract met een jaar verlengde en Lassina Traoré een basisplaats hoopt af te dwingen. Voetbal International meldde reeds dat Ten Hag in de voorbereiding Quincy Promes wil uitproberen in de spitspostie. Omdat ook aanvoerder Dusan Tadic in de punt van de aanval uit de voeten kan, wordt het dringen geblazen.

Overmars had het tot medio 2021 lopende contract van Brobbey, en dat van een aantal andere toptalenten, al graag willen verlengen. Naar verluidt willen zij echter eerst een plan van aanpak op tafel zien dat hen naar het eerste elftal moet begeleiden. Doordat Ajax de laatste jaren steeds vaker spelers voor grote bedragen aantrekt, is het er voor sommige talenten niet makkelijker op geworden om door te breken. Overmars heeft aangegeven dat de kansen om door te breken onveranderd zijn voor de eigen jeugd. Wel proeft hij veel ongeduld bij de jonge generatie, zo liet hij onlangs weten in gesprek met Ajax TV. “Als ze goed genoeg zijn, zijn zij de eersten die ze bij de selectie halen en ze een kans geven. Dus daarom denk ik dat de jeugd zich niet bang hoeft uit te spreken met de vraag of ze wel een kansen krijgen. Die komen er absoluut wel.” De talenten moeten Ten Hag overtuigen bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. “Laten zien dat ze daar de beste zijn. Dan mogen ze op de deur kloppen”, aldus Overmars.

Toch lijkt het erop dat de komst van Kudus het pad van Brobbey naar de hoofdmacht zal bemoeilijken. Met de aanwezigheid van Tadic, Huntelaar, Promes, Traoré en straks ook Kudus heeft Ten Hag meer dan genoeg opties. Overmars praat deze maand verder met Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Brobbey. De technische staf van Ajax legde volgens Voetbal International de wens bij Overmars neer om na het vertrek van Hakim Ziyech alleen een aanvaller te halen van Champions League-niveau. Of Kudus dat niveau heeft zal moeten blijken. Hij debuteerde vlak na zijn achttiende verjaardag in het eerste elftal van Nordsjaelland. Sindsdien speelde hij 56 officiële wedstrijden en daarin scoorde hij 14 keer. Op 2 augustus viert hij zijn twintigste verjaardag en De Telegraaf schrijft dat Ajax hem dan al in Amsterdam begroet hoopt te hebben.

Kudus geen typische nummer negen

Laryea Kingston, voormalig Ghanees international en tevens jeugdtrainer bij Nordsjaelland, bevestigde vorige maand nog dat Kudus op de radar staat bij ‘de meeste van de Europese topclubs’. “Bij Nordsjaelland is Kudus een van de belangrijkste spelers”, zei Kingston tegenover Goal. “Hij heeft het heel goed gedaan in bijna alle wedstrijden die hij heeft gespeeld. Dat nu de meeste grote Europese clubs achter hem aanzitten is goed voor hem en de nationale ploeg. Hij moet wel kiezen voor een club waar hij wekelijks gaat spelen.” Van de interesse van Ajax was Kingston destijds nog niet op de hoogte. Kudus werd voornamelijk in verband gebracht met een transfer naar de Premier League. “Als ik kijk naar die ploegen, dan zou Everton een goede stap voor hem zijn. Daar krijgen veel jonge spelers de kans.” Ook Liverpool leek destijds nog een serieuze kanshebber. “Als ik dan zou moeten kiezen tussen die clubs, zou ik voor Liverpool gaan, ook al zou hij het daar een stuk zwaarder krijgen”, aldus Kingston.

Kudus kwam bij Nordsjaelland binnen als een aanvallende middenvelder. Door zijn scorend vermogen is hij volgens Kingston in Denemarken vaak als aanvaller gebruikt, al vindt de jeugdtrainer het lastig om aan te geven wat de beste positie is voor Kudus. “Bij Nordsjaelland hebben we een eigen speelstijl. We spelen met een valse negen en daar zie ik hem altijd spelen. Onze buitenspelers blijven niet aan de zijlijn plakken, zoals je ook ziet met Sadio Mané en Mohamed Salah bij Liverpool. Kudus speelt een beetje zoals een nummer tien, maar hij laat zich vaak inzakken op het middenveld om de bal op te halen en dan op te dribbelen. Zodra de bal naar de zijkant gaat, duikt hij zo snel mogelijk het strafschopgebied in. Ik zie hem daarom ook niet als een diepe spits. Wie geen onderdeel uitmaakt van Nordsjaelland of de club niet volgt, zal onze speelstijl misschien niet zo goed begrijpen. We spelen 4-3-3, maar soms staan onze spelers in een andere formatie op het veld. Maar Kudus zie ik meer als een nummer tien.”

118 - Mohammed Kudus of @FCNordsjaelland completed 118 dribbles this season in the Danish Superliga, at least 27 more than any other player. Desired. pic.twitter.com/G5fxqMCdzs — OptaJohan (@OptaJohan) July 14, 2020

Het Ajax-doelwit blijkt een ijzersterke dribbelaar. Het afgelopen seizoen zette hij 160 dribbels in en deed dat 118 keer succesvol, 27 keer meer dan welke speler dan ook in de Deense Superliga. In het afgelopen seizoen was Kudus volgens Opta direct betrokken bij twaalf treffers van zijn ploeg. Een redelijk aantal, maar qua productie deed een groot aantal spelers het toch nog een stuk beter dan hij. Wel waren er maar vier spelers die vaker scoorden dan de aanvaller (11 keer).

MVP's Deense Superliga 2019/20

Speler Club Duels Speelminuten Goals Assists Goals + assists Kamil Wilczek Bröndby IF 18 1619 17 2 19 Lucas Andersen Aalborg BK 27 2047 10 8 18 Patrick Mortensen Aarhus GF 31 2432 16 1 17 Ronnie Schwartz FC Midtjylland 32 2245 15 2 17 Mustapha Bundu Aarhus GF 26 1959 8 8 16 Bashkim Kadrii Odense BK 20 1782 10 5 15 Evander FC Midtjylland 27 2230 7 8 15 Mikkel Damsgaard FC Nordsjaelland 32 2622 10 5 15 Sander Svendsen Odense BK 28 1931 12 2 14 Simon Hedlund Bröndby IF 28 2316 5 9 14 Edgar Babayan Hobro IK 29 2551 4 10 14 Rezan Corlu Lyngby BK 25 1851 6 7 13 Jón Dagur Thorsteinsson Aarhus GF 28 1630 8 5 13 Awer Mabil FC Midtjylland 31 2341 8 5 13 Emil Riis Jakobsen Randers FC 32 2225 9 4 13 Mohammed Kudus FC Nordsjaelland 28 2000 11 1 12 Kasper Kusk Aalborg BK 29 1803 5 7 12 Marvin Egho Randers FC 29 2339 7 5 12

Kudus is in Denemarken ook opgevallen door zijn redelijke duelkracht. Slechts vier spelers wonnen in het afgelopen seizoen meer duels in de competitie dan hij. Zijn succespercentage van 57.2 procent is volgens Opta ‘best goed’ te noemen. Kudus heeft afgelopen seizoen laten zien dat hij relatief weinig schoten nodig heeft om tot scoren te komen. In onderstaande tabel zie je de speler met de meeste schoten in de competitie en het percentage van die schoten dat een doelpunt opleverden.



Speler Club Schoten Schoten op doel Goals % Schoten raak Emil Riis Jakobsen Randers FC 91 31 9 10% Louka Andreasen AC Horsens 87 22 5 6% Patrick Mortensen Aarhus GF 86 38 16 19% Evander FC Midtjylland 81 24 7 9% Sory Kaba FC Midtjylland 76 21 7 9% Bashkim Kadrii Odense BK 72 27 10 14% Mikkel Damsgaard FC Nordsjaelland 72 32 10 14% Mart Lieder Odense BK 64 17 6 9% Mohammed Kudus FC Nordsjaelland 64 22 11 17% Marvin Egho Randers FC 64 30 7 11%