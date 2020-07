‘Ajax moet vrezen door naderende transfer van 67 miljoen binnen Engeland’

Manchester United heeft zich gemengd in de strijd om Ben Chilwell, zo weten The Sun, de Daily Mirror en Metro te melden. The Red Devils worden door de Engelse tabloids goede kansen toegedicht om de 23-jarige vleugelverdediger voor een bedrag van 67 miljoen euro over te nemen van Leicester City. Het zou tegelijkertijd kunnen betekenen dat Chelsea zich hierdoor bij Ajax gaat melden voor Nicolás Tagliafico.

De naam van Chilwell werd aanvankelijk voornamelijk in verband gebracht met Chelsea, maar de excessieve vraagprijs van Leicester werd direct al als struikelblok beschouwd. The Blues, die zich eerder al verzekerden van de diensten van Hakim Ziyech en Timo Werner, vinden het bedrag dat the Foxes voor de elfvoudig Engels international verlangen naar verluidt te gortig, waardoor Manchester United en Manchester City als gegadigden overblijven voor Chilwell.

Manchester United wordt de beste kansen toegedicht om Chilwell binnen te halen. Indien the Red Devils erin slagen om tot een overeenkomst te komen met Leicester, betekent dat tegelijkertijd het einde van Luke Shaw op Old Trafford. De nu 25-jarige vleugelverdediger werd in 2014 voor 37,5 miljoen euro overgenomen van Southampton, maar mag Manchester United bij de komst van Chilwell verlaten. De jonge Brandon Williams zal in dat geval volgend seizoen als stand-in voor de linksbackpositie fungeren.

Het betekent overigens dat Chelsea de aandacht moet gaan verleggen in de zoektocht naar een nieuwe linksback. Nathan Dubois, een journalist die in het verleden voor L’Équipe en ESPN werkte, schrijft op Twitter dat the Blues nu overwegen om zich bij Ajax te melden voor Tagliafico. Ajax heeft met de Argentijnse vleugelverdediger naar verluidt een afspraak gemaakt dat hij deze zomer bij een bod van 25 miljoen euro mag vertrekken. Overigens geldt ook Alex Telles van FC Porto als optie voor Chelsea, al wordt hij ook nadrukkelijk begeerd door Paris Saint-Germain.