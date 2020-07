Promes wijst naar twee Ajacieden: ‘Wij hebben meer lef dan anderen’

Quincy Promes keerde een jaar geleden terug bij Ajax, de club waar hij een deel van zijn opleiding genoot. Bij Go Ahead Eagles en FC Twente kwam hij bovendrijven in het betaalde voetbal, met een transfer naar Spartak Moskou als gevolg. Na een jaar bij Sevilla keerde hij terug naar Amsterdam, de stad die hij naar eigen zeggen heeft gemist. “Gewoon het gevoel dat alles dichtbij was, de mentaliteit van de mensen en mijn dierbaren om me heen, dat.”

Promes vindt het naar eigen zeggen ‘heerlijk’ om weer terug te zijn in Amsterdam. “Dit is echt mijn stad en Ajax is m’n club. Ik heb hier ook geschiedenis liggen, want ik heb hier de jeugdopleiding doorlopen. Ik ben een kind van Ajax en van de stad”, aldus de Oranje-international op de clubwebsite. Hij woont tegenwoordig aan de Zuidas. “Volgens velen is het er saai, maar ik vind juist dat het leeft. Er zit misschien geen club, maar er zijn zat restaurants en cafés waar je een superleuke tijd kunt hebben. En natuurlijk is de binnenstad om de hoek, dus je bent overal dichtbij.''

Bekijk hier de tien mooiste goals van Quincy Promes in het shirt van Ajax

Promes noemt zichzelf een ‘typische Amsterdammer’. “Wist je trouwens dat Daley (Blind, red.), Ryan Gravenberch en ik op dit moment de enige geboren en getogen Amsterdammers zijn in het team? In grote lijnen merk je daar niet veel van denk ik, maar wel in details”, vertelt Promes. “We hebben meer bravoure dan anderen, meer lef en een bepaalde trots die we uitstralen.” De Ajacied omschrijft een echte Amsterdammer: “Echte Amsterdammers zijn een tikkeltje hard, goed gebekt en creatief. Je merkt aan alles dat Amsterdammers de beste willen zijn, nummer één met alles, vooroplopers. Neem alleen al ons gedoogbeleid en onze creativiteit. Amsterdam is ondeugend. Eigenlijk alles wat ik zelf ook ben. Amsterdam en ik hebben hetzelfde karakter.’’

De 28-jarige aanvaller groeide op in Osdorp. Soms komt hij er nog langs en dan komen de herinneringen naar boven. “Als je op het pleintje wilde voetballen, moest je een bepaalde attitude hebben. Anders zat je alleen maar langs de kant. Dat lukte me op een gegeven moment wel. Met bloed, zweet en tranen. Als ik nu naar dat pleintje zou gaan om een uur of vier ’s middags, heb je grote kans dat het leeg is”, merkt Promes nu. “Die kids zitten tegenwoordig binnen. Jammer vind ik dat. Ik denk dat ze daar ook softer van worden, minder brutaal, minder streetwise.''