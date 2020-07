AZ overweegt stap naar CAS; Gudde geagiteerd door Aachboun

AZ overweegt juridische stappen te ondernemen om toch nog het beste Nederlandse ticket voor de voorrondes van de Champions League in de wacht te slepen. Volgens de Volkskrant sluit de club zelfs een beroep bij het hoogste sporttribunaal CAS niet uit. Het beste ticket werd door de KNVB toegewezen aan Ajax, nadat de Eredivisie door de coronacrisis voortijdig werd stopgezet.

De UEFA neemt op 3 augustus een besluit over Europese inschrijvingen. De Europese bond is bekend met de onvrede bij AZ, dat met hetzelfde puntenaantal als Ajax op de tweede plaats eindigde op basis van het doelsaldo. Als de beslissing van de UEFA niet in het voordeel van AZ uitvalt, overweegt de club naar het in Zwitserland gevestigde CAS te stappen. De Alkmaarders kregen een plaatsbewijs voor de tweede voorronde Champions League, terwijl Ajax zich mag melden in de play-offronde van de op papier eenvoudigere kampioenenroute.

Volgens Karim Aachboun, tot voor kort juridisch adviseur van AZ, heeft directeur betaald voetbal Eric Gudde 'objectief en aantoonbaar gelogen'. De directeur stelde dat er 'geen reglement' bestond om de crisis op te lossen en dat daarom het bestuur betaald voetbal moest beslissen. Volgens de KNVB waren de bestaande reglementen niet van toepassing was bij de aanwijzing van clubs voor Europese toernooien, waarna echter een paragraaf uit datzelfde reglement is gebruikt om het verschil te maken: doelsaldo prevaleerde om clubs in te delen op de ranglijst.

AZ vindt dat het objectiever was om het onderling resultaat als uitgangspunt te nemen. De club won tweemaal van Ajax en beroept zich op UEFA-richtlijnen van objectiviteit, transparantie en non-discriminatie. "Nederland is op het verkeerde been gezet, omdat in de media het beeld verscheen dat AZ oeroude spelregels wil veranderen en opeens het onderling resultaat wil laten tellen. Zo simpel ligt dat niet", verzekert Aachboun. "Gudde heeft gelogen tegen de UEFA en het voetbalpubliek, althans, Gudde heeft de UEFA verkeerd voorgelicht. Eerst is schriftelijk, meermaals, door de KNVB bevestigd dat er geen reglement van toepassing is."

"Het bestuur betaald voetbal beslist dan op basis van UEFA-richtlijnen waaronder objectiviteit. Onderling resultaat is objectiever dan doelsaldo, vinden wij", verklaart de voormalig juridisch adviseur van AZ. "Maar in plaats van die UEFA-richtlijnen te volgen, valt de KNVB terug op doelsaldo, uit artikel 17 van het reglement. Dat deugt niet. Gudde is hierdoor ongeloofwaardig als KNVB-directeur." Gudde zelf zegt dat Aachboun 'het niet begrijpt of wil begrijpen'. "Wij hebben steeds gezegd dat het moeten beëindigen van de competitie vanwege corona niet is geregeld in de reglementen. Het besluit om voortijdig te moeten stoppen is daarom genomen op grond van artikel 1 lid 6 RWBV (reglement wedstrijden betaald voetbal, red.): het bestuur betaald voetbal beslist in gevallen waarin het reglement niet voorziet."

"Voor wat betreft de verdeling van Europese tickets schreef de UEFA voor dat deze verdeling gebaseerd moet zijn op de sportieve resultaten in het seizoen 2019/20", voegt de KNVB-directeur eraan toe. "Om hieraan invulling te geven, hebben wij gekeken naar de ranglijst op het moment van stoppen. De regels voor deze ranglijst staan in de reglementen, artikel 17. Kortom, hier is sprake van verschillende besluiten, niet van één besluit." Gudde geeft aan dat niemand op het verkeerde been is gezet. "Er is maar één iemand die een loopje met de waarheid neemt. Ik heb bovendien de indruk dat de heer Aachboun om publiciteit verlegen zit."