‘Frenkie vonden we perfect bij Barça passen, maar dat ziet er nu ook niet uit'

Donny van de Beek werd de afgelopen maanden nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Real Madrid. De Koninklijke zou momenteel een optie hebben op de 23-jarige middenvelder van Ajax, al is het nog de vraag of deze geactiveerd gaat worden. Rafael van der Vaart snapt dat Van de Beek geen ‘nee’ zegt als Real Madrid hem daadwerkelijk wil binnenhalen, maar de oud-middenvelder ziet hem liever in Duitsland spelen.

“Al die mensen die zeggen dat hij nog een jaartje bij Ajax moet blijven en eerst een goed EK moet spelen met het Nederlands elftal, die begrijpen niet dat je moeilijk ‘nee’ kunt zeggen tegen een club als Real Madrid. Als Real komt, waar moet je dan nog op wachten? Dat is een van de grootste clubs ter wereld. En als ze je écht willen, dan halen ze je ook. Het is alleen heel moeilijk om daar te slagen”, zegt Van der Vaart in gesprek met Trouw. Hij speelde zelf tussen 2008 en 2010 voor Real Madrid.

Transferadvies Van de Beek van oud-leermeester bij Ajax: 'Daar moet hij stappen maken'

“In Spanje telt maar één ding: prijzen winnen. Dat brengt een bepaalde druk met zich mee. Verder moet je wat geluk hebben. Frenkie (de Jong, red.) vonden we ook perfect bij Barcelona passen, maar dat ziet er nu ook niet uit”, wijst Van der Vaart op de middenvelder, die Ajax vorige zomer verruilde voor Barcelona. “Duitsland vind ik eigenlijk beter bij hem passen. Donny is eenzelfde soort speler als Davy Klaassen, die toch het beste tot zijn recht komt in Duitsland. Bayern München of Borussia Dortmund zou ik wel een mooie club voor hem vinden.”

Gertjan Verbeek, die momenteel zonder club zit na zijn vertrek bij Adelaide United, raadt Van de Beek vooral aan om goed met een trainer te praten. “Wat is het idee achter een eventuele aankoop? Wordt hij als versterking gehaald of meer voor de breedte? Als hij als stand-in wordt gezien, dan zou ik het niet doen, ook al is het Real Madrid. Van de Beek is nog jong, 23, en dan is het belangrijk dat hij speelt. Waarom niet nog een jaar bij Ajax? Hij en Ajax weten wat ze aan elkaar hebben.”