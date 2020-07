Het is best logisch dat Arsenal uitkomt bij Depay en Weghorst

Arsenal moet rekening houden met het vertrek van topschutter Pierre-Emerick Aubameyang. De veelscorende aanvaller, wiens contract afloopt in 2021, zou best een nieuw contract willen ondertekenen in Noord-Londen, maar dan dienen the Gunners wel diep in de buidel te tasten. De clubleiding kijkt ondertussen naar alternatieven voor de spitspositie en op het lijstje van technisch directeur Edu prijken naar verluidt onder meer de namen van Memphis Depay en Wout Weghorst. Gezien de statistieken van Opta is het niet onlogisch dat het Nederlandse duo op de radar is verschenen van de beleidsbepalers in het Emirates Stadium.

Weghorst was afgelopen seizoen een van de dragende spelers van VfL Wolfsburg. De voormalig aanvalsleider van Heracles Almelo en AZ kwam wekelijks in actie voor zijn Duitse werkgever en kan over de jaargang 2019/20 fraaie statistieken overleggen. Sterker nog, Weghorst kan zich in dat opzicht meten met Aubameyang, een van de lichtpuntjes bij Arsenal in een verder behoorlijk tegenvallend seizoen in de Premier League. De Nederlander in Duitse dienst beschikt over betere rapportcijfers dan Alexandre Lacazette, al moeten worden aangemerkt dat de Fransman onder manager Mikel Arteta lang niet altijd op een basisplaats kan rekenen. De statistieken van Depay geven een enigszins vertekend beeld, want de aanvaller van Olympique Lyon was bijna een halfjaar uit de roulatie vanwege een zware knieblessure. De Oranje-international stond onlangs voor het eerst weer in het veld tijdens een oefenduel, met vier doelpunten als resultaat.



Statistieken alle competities 2019/20



SPELER DUELS BASIS SPEELMINUTEN GOALS ASSISTS MiN. PER GOAL/ASSIST Memphis Depay 18 17 1414 14 2 89 Wout Weghorst 42 40 3620 20 5 145 Pierre-Emerick Aubameyang 37 35 3161 22 1 142 Alexandre Lacazette 32 23 2068 10 4 165 Gabriel Martinelli 26 15 1462 10 3 113

Bij de analyse van andere statistieken komen Depay en Weghorst wederom zeer goed uit de verf. De internationals van het Nederlands elftal schieten gemiddeld genomen vaker dan Aubameyang, Lacazette en Gabriel Martinelli op het doel van de tegenstander. De pogingen van de spitsen van respectievelijk Lyon en Wolfsburg verdwijnen ook vaker tussen de palen. Weghorst doet op dit vlak weer niet onder voor Aubameyang en Lacazette, die reeds enkele jaren tot de selectie van Arsenal behoren. De boomlange spits uit Nederland is vaak het aanspeelpunt in de voorhoede van Wolfsburg, wat kan verklaren dat hij op het onderdeel 'dribbels' ver achterblijft bij met name Depay en Martinelli. Voornoemde spelers beschikken duidelijk over meer snelheid en explosiviteit.

Statistieken alle competities 2019/20 (per 90 minuten)



SPELER SCHOTEN SCHOTEN OP DOEL KANSEN AFGEDWONGEN DRIBBELS Memphis Depay 4,1 2,0 1,3 4,7 Wout Weghorst 2,8 1,3 1,1 1,2 Pierre-Emerick Aubameyang 2,8 1,1 0,8 1,5 Alexandre Lacazette 2,7 1,1 1,3 2,4 Gabriel Martinelli 2,5 1,1 0,9 4,0

Koning van de kopduels

Dat Weghorst in veel wedstrijden heerst in het strafschopgebied van de opponent, komt eveneens goed naar voren in onderstaande statistieken. Hij komt procentueel genomen veel vaker dan Aubameyang en Lacazette als winnaar uit de strijd in kopduels en onderlinge duels. In de 'zestien' van de tegenstander raakt Weghorst net zo vaak de bal aan als Aubameyang, wat mede komt door het feit dat Wolfsburg (49 procent) en Arsenal (55 procent) gemiddeld gezien redelijk vaak balbezit hebben. Depay staat overigens op eenzame hoogte wat betreft het gemiddeld aantal balcontacten per negentig minuten. De voormalig PSV'er noteert een aantal van 62,7, een duidelijk verschil met Weghorst (39,8) en Aubameyang (38,1).

Statistieken alle competities 2019/20 (per 90 minuten)



SPELER CONTACTEN IN '16' GEWONNEN KOPDUELS WINSTPERCENTAGE KOPDUELS GEWONNEN DUELS WINSTPERCENTAGE DUELS Memphis Depay 5,4 0,3 28% 4,9 47% Wout Weghorst 5,0 4,0 55% 6,5 50% Pierre-Emerick Aubameyang 5,0 0,6 28% 2,7 37% Alexandre Lacazette 6,3 1,2 33% 5,5 41% Gabriel Martinelli 6,5 1,2 24% 6,2 37%

Wie aan Weghorst denkt, ziet doelpunten uit standaardsituaties voor zich. Desondanks verschillen de statistieken over het seizoen 2019/20 met de algemene opvatting over de 27-jarige aanvaller. De aan Arsenal gelinkte spits was afgelopen jaar slechts eenmaal trefzeker uit een standaardsituatie (een hoekschop van Wolfsburg). Daarnaast kwamen 'maar' drie van zijn zestien Bundesliga-doelpunten met het hoofd tot stand. Arsenal heeft geen veldspelers met dezelfde lengte als Weghorst (1.97 meter), al kwam de soms wisselvallige formatie van Arteta tot dusver tot acht doelpunten uit hoekschoppen. Alleen Everton (tien treffers) kan op dat gebied nóg betere cijfers presenteren.

De manier waarop Arsenal scoort in vergelijking met de doelpunten van Wout Weghorst



SPELER/CLUB OPEN SPEL VRIJE TRAP DIRECTE VRIJE TRAP HOEKSCHOP STRAFSCHOP TOTAAL Arsenal 37 1 1 8 2 49 Wout Weghorst 11 0 0 1 4 16

Arteta zal ondanks de indrukwekkende statistieken ongetwijfeld weten dat er behoorlijke verschillen zijn tussen de lichtvoetige Depay en de fysiek ijzersterke Weghorst. Met Martinelli heeft de Spaanse manager al de beschikking over een snelle en wendbare speler, waardoor de focus wellicht meer komt te liggen op het binnenhalen van Weghorst in deze transferperiode. Arsenal heeft het geregeld zeer moeilijk tegen ploegen die 'de bus parkeren' en op het randje spelen. Veel Engelse analisten vinden de Londense club vaak te soft, wat over Weghorst niet gezegd kan worden. Met zijn aanwezigheid kan er vaker voor een lange bal worden gekozen, in plaats van het constant rondspelen van de bal totdat er een gaatje wordt gevonden in de hechte defensie van de tegenstander.

Bij Wolfsburg speelde Weghorst regelmatig als diepste spits of als een van de twee aanvallers in een 4-4-2-systeem. Daniel Ginczek was in de meeste gevallen zijn aanvalspartner. Arteta, die tevens over de getalenteerde Eddie Nketiah beschikt, opteert bij Arsenal ook soms voor voornoemd systeem, met Aubameyang en Lacazette als diepste spelers van the Gunners. Toch wil de Spanjaard ook weleens van systeem wisselen als de situatie daarom vraagt. In het gunstigste geval wordt Weghorst in een 4-3-3-systeem geflankeerd door Depay en Nicolas Pépé. Daarnaast zal de Nederlander in het strafschopgebied geregeld 'bezoek' krijgen van aanvallend ingestelde spelers als Joe Willock en Dani Ceballos. Tevens staat de soms hevig bekritiseerde Mesut Özil nog altijd onder contract bij Arsenal.

Wout Weghorst erg enthousiast over droomtransfer naar Arsenal

Type-Weghorst

De Londenaren hebben een reik verleden als het gaat om technisch begaafde aanvallers, met Dennis Bergkamp en Thierry Henry als bekendste voorbeelden. Desondanks zijn de supporters van Arsenal zeker ook wel bekend met het 'type-Weghorst' in de voorste gelederen. Alan Smith was een kopsterke spits die in 1989 en 1991 de landstitel veroverde en in 1994 met de Europa Cup II in zijn handen stond. Er zijn echter ook genoeg voorbeelden van 'krachtpatsers' die bij Arsenal nooit een onuitwisbare indruk wisten achter te laten: Niall Quinn, Nicklas Bendtner, Julio Baptista en Yaya Sanogo, om maar een paar spelers te noemen. Er moet sowieso een transfersom worden bepaald voor Weghorst, want zijn huidige contract in Wolfsburg loopt nog drie seizoenen door. In de komende weken zal waarschijnlijk weer duidelijk worden over de plannen van Arteta met de in de Bundesliga zo goed presterende spits.