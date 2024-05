Eerste club meldt zich bij Manchester United voor transfer van Mason Greenwood

Napoli heeft zich bij Manchester United gemeld voor de diensten van Mason Greenwood, zo weet The Athletic te melden. De Engelsman speelt momenteel op huurbasis bij Getafe en keert in de zomer terug bij Manchester United.

Greenwood werd in januari 2022 gearresteerd op verdenking van mishandeling en verkrachting van zijn vriendin Harriet Robson. Dat gebeurde nadat Robson beeldmateriaal van de mishandeling had gedeeld op social media. Inmiddels heeft Robson alle aanklachten jegens Greenwood ingetrokken en is ze zelfs weer met hem samen. Toch zit Manchester United sinds zijn arrestatie in de maag met Greenwoods justitiële verleden.

De inmiddels 22-jarige aanvaller speelde dit seizoen dus op huurbasis bij Getafe. In 32 duels voor de Spaanse ploeg wist hij acht keer te scoren en zes assists af te leveren.

Met die prestaties heeft hij zich in de kijker gespeeld bij meerdere topploegen. Eerder meldde The Times dat Juventus concreet was voor de spits en ook werd hij gelinkt aan Atlético Madrid.

Nu lijkt Napoli de meest concrete club om Greenwood over te nemen. Manchester United wil hem het liefst verkopen, maar het is niet uitgesloten dat hij terugkeert in de selectie van de club, zo schrijft The Athletic.

Sir Jim Ratcliffe, mede-eigenaar van Manchester United, gaf eerder al aan dat een terugkeer van Greenwood niet is uitgesloten. “We gaan eerst de feiten bekijken en dan tot een beslissing komen.”

Als Napoli met een goed bod komt, hoeft Manchester United dus de knoop niet door te hakken. Manchester United verlangt een bedrag van 46 miljoen euro voor de aanvaller, maar het is nog maar de vraag of Napoli dat bedrag op tafel gaat leggen.



