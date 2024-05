Perez ergert zich dood aan ‘modeverschijnsel’: ‘Waarom moeten zij erbij zijn?’

Kenneth Perez vindt het overdreven dat er op de laatste speeldag van de Eredivisie zo veel aandacht uitgaat naar kinderen, dat heeft de ESPN-analist gezegd bij Dit was het Weekend.

“Die laatste speelronde is net een poppenkast", begint Perez zijn betoog. “Al die verplichte wissels, al die mensen die in het zonnetje gezet moeten worden en al die kinderen die overal bij moeten zijn.”

“Ik vind het echt opvallend dat kinderen overal bij moeten zijn”, gaat de Deen vervolgens verder. “Bij Bram van Polen gingen ze zelfs zijn wissel aankondigen. Bij Feyenoord leek het wel een kindercrèche. Ik vind dat wel opvallend.”

“Ik vraag me echt af wie je er plezier mee doet om een baby van een paar maanden oud het veld mee op te nemen. Het gaat toch om de sportman?” Vraagt de analist zich hardop af.

Perez houdt het daar niet bij. “Ik weet dat het in de mode is dat de kinderen en vrouw overal bij moeten zijn, maar het gaat voor mij om de sportman.”

Marciano Vink is het oneens met Perez. “Het is één keer per jaar. Normaal gesproken ziet het publiek alleen de voetballer en hiermee laten ze zien ook gewoon een familieman te zijn.”

Perez kan echter niks met de mening van Vink. “Het is niet één keer per jaar. En bovendien, als je iets viert dan doe je dat met elkaar en wil je niet de hele tijd je kinderen in de gaten hoeven houden. Ik hou van voetbal an sich en niet van die poespas. Dit is ook de reden dat we zo veel prinsjes en prinsesjes hebben in de maatschappij.”



