Wout Weghorst erg enthousiast over droomtransfer naar Arsenal

Wout Weghorst ziet een transfer naar Arsenal wel zitten. Maandagavond schreef BILD dat Arsenal het oog heeft laten vallen op de centrumspits van VfL Wolfsburg, die dit seizoen tot nu toe 20 keer scoorde in 42 officiële wedstrijden. In gesprek met radioprogramma Bureau Sport wordt Weghorst voor het eerst gevraagd naar de vermeende interesse.

"Zou mooi zijn, hè?", reageert hij lachend op het vooruitzicht van een overstap naar het Emirates Stadium. "Het zou wat zijn." Weghorst zegt dat een transfer naar Arsenal past in het 'perfecte plaatje'. Hij wil echter niet beamen of ontkennen dat er sprake is van serieuze belangstelling. "Ik geef een heel saai antwoord dat iedereen geeft: daarvoor moet je niet bij mij zijn. Ik zou zeggen: bel ze op en maak ze maar lekker warm. Dan is het helemaal goed."

De voormalig spits van FC Emmen, Heracles Almelo, AZ en Wolfsburg zegt een 'duidelijke carrièreplanning' te hebben gemaakt. Een van de ambities van de 27-jarige aanvaller is om ooit voor FC Twente te spelen. Weghorst is afkomstig uit de regio, maar speelde nooit voor de club. "Dat is zeker een droom die ik heb, want Twente is wel mijn club. Het staat op de planning", geeft hij aan.

Lachend vertelt Weghorst dat zijn vriendin nog niet op zoek is naar een appartement in Londen. Arsenal houdt inmiddels sterk rekening met het vertrek van Pierre-Emerick Aubameyang, die zijn volgend jaar aflopende contract niet lijkt te willen verlengen. Mocht Aubameyang, die gelinkt wordt aan Manchester United, Barcelona en Internazionale, deze zomer verkocht worden, dan verschijnt Weghorst volgens BILD op de radar van the Gunners. Wolfsburg zou 35 miljoen euro verlangen voor de viervoudig Oranje-international, die ook in de belangstelling van Newcastle United zou staan.