Nieuwe functie van John van 't Schip bij Ajax is bekend

John van ‘t Schip gaat deel uitmaken van een voetbaldriehoek met technisch directeur Alex Kroes en de aanstaande trainer van Ajax, zo meldt De Telegraaf zondagavond. De interim-coach van de Amsterdammers krijgt dus een nieuwe rol binnen de club.

In eerste instantie zou Van ‘t Schip de rol van head of coaching krijgen, maar dat wordt nu niet zijn officiële functie. Wat wél de officiële titel van de vertrekkende interim-trainer wordt, is vooralsnog onduidelijk.

Wel heeft de club helder dat Van ‘t Schip dus een functie in het technisch hart van Ajax krijgt. Hij wordt belangrijk bij het beoordelen van spelers van buitenaf én van de jeugdopleiding.

Volgens de krant zal zijn mening ‘zwaar wegen’ tijdens het beslissingsproces om een speler wel of niet mee te laten draaien bij Ajax 1. Eerder bepaalde onder meer Dennis Bergkamp of een speler uit de jeugd bij Ajax 1 terecht kon.

Het was voor algemeen directeur ad-interim Menno Geelen en technisch directeur Kroes een belangrijk agendapunt: het behouden van Van 't Schip. Afgelopen vrijdag werd er een akkoord bereikt.

Zondagmiddag liet Van 't Schip voor de camera van ESPN al doorschemeren dat hij in een nieuwe functie bij Ajax zou blijven. "Ik heb een goed gesprek gehad met Alex. Daar gaan we uitkomen en dan begin ik in een andere rol. Maar dat wordt allemaal nog bekendgemaakt. Dat is nu nog te vroeg."

Van 't Schip beschikt nu nog over een verbintenis die hem tot medio 2025 in de Johan Cruijff ArenA houdt. Na afloop van komend seizoen wordt zijn functioneren en een eventuele verlenging van het contract besproken.

