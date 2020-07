Leroy Sané maakt gewenste toptransfer naar Bayern München

Leroy Sané maakt definitief de overstap van Manchester City naar Bayern München, zo maken beide topclubs wereldkundig. De 24-jarige aanvaller kwam zonder problemen door de medische keuring van de kampioen van Duitsland en tekende daarna een contract voor vijf seizoenen. Met de transfer van Sané naar de Bundesliga is een bedrag van 45 miljoen euro gemoeid, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot iets onder de vijftig miljoen euro.

"We zijn erg blij met Leroy Sané", begint bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge op de clubsite. "Hij is een uitstekende speler die de afgelopen jaren heeft bewezen over veel kwaliteiten te beschikken, onder meer bij de nationale ploeg. Ons doel is om de beste Duitse spelers bij Bayern te laten spelen en de transfer van Leroy is hier een voorbeeld van." Ook technisch bestuurder Hasan Salihamidzic is verheugd. "Leroy is een speler die het verschil maakt. Met Serge Gnabry, Kingsley Coman en Leroy hebben we op de vleugels spelers van topniveau."

Sané beschikte bij Manchester City nog over een contract tot medio 2021 en had de mogelijkheid om zijn verbintenis in het Etihad Stadium met enkele jaren te verlengen. De international van Duitsland zag daar echter geen heil in en stuurde aan op een vertrek bij the Citizens. Sané speelde eerder in de Bundesliga voor Schalke 04. In 2016 volgde de overstap richting Manchester City. In Engelse dienst kwam hij tot 25 doelpunten in 90 wedstrijden. Zijn prijzenkast werd aangevuld met twee landstitels, de FA Cup, twee EFL Cups en tweemaal de Community Shield. De buitenspeler miste een groot deel van dit seizoen vanwege een zware kruisbandblessure.

"Bayern is een geweldige club met grote doelstellingen", zegt Sané op de clubsite. "Deze doelstellingen bevallen mij wel. Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging. Ik ken trainer Hansi Flick nog van de Onder-21 van Duitsland, we hebben een goede relatie met elkaar. Ik wil zoveel mogelijk prijzen winnen met Bayern. De Champions League is topprioriteit." Bayern deed eerder deze week ook al zaken op de transfermarkt. Tanguy Kouassi maakt namelijk transfervrij de overstap van Paris Saint-Germain naar der Rekordmeister. De achttienjarige centrale verdediger tekende in München een contract tot medio 2024 en sluit binnenkort aan bij de formatie van Flick.