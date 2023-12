Nagelsmann krijgt extra optie in aanval: trefzekere spits kiest voor Duitsland

Deniz Undav is komende zomer tijdens het EK mogelijk een van de spitsen in de selectie van Duitsland. De 27-jarige spits kon kiezen om zijn interlands voor Turkije of Duitsland te spelen, en heeft voor het laatstgenoemde land gekozen. Dat heeft Undav woensdagavond zelf bevestigd. De keuze van de aanvaller zorgt voor blijdschap bij bondscoach Julian Nagelsmann.

Volgens Bild had de Turkse voetbalbond eerder al contact met Undav opgenomen, in de hoop dat hij voor dat land zou kiezen. Nu heeft Undav echter dus voor Duitsland gekozen. In dat land was er al langere tijd sprake van geruchten dat Nagelsmann aan Undav had beloofd dat hij deel uit zou maken van de EK-selectie komend jaar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij Sky Sport Deutschland reageerde Nagelsmann op het nieuws dat Undav voor die Mannschaft heeft gekozen. "Er zijn gesprekken geweest. Ik heb gebeld met hem. Ik was verrast en heel erg blij. Ik kon het niet geloven."

Duitsland is al langere tijd op zoek naar een spits van het kaliber Mario Gomez of Miroslav Klose. De laatste tijd staat Borussia Dortmund-spits Niclas Füllkrug in de punt van de aanval. Mogelijk komt daar met de keuze van Undav binnenkort dus verandering in.

Undav werd in het seizoen 2021/22 nog topscorer van de Jupiler Pro League, door liefst 25 keer te scoren namens Union Sint-Gilloise. Halverwege dat seizoen werd hij overigens gekocht door Brighton & Hove Albion, maar die club verhuurde hem voor de rest van het seizoen weer aan Union.

In de zomer van 2022 sloot hij definitief aan bij Brighton, maar dat was tot dusver geen succes. Dit seizoen verhuurt de Engelse club hem aan VfB Stuttgart, dat momenteel verrassend derde staat in de Bundesliga.

Namens die club wist hij dit seizoen al acht keer te scoren in de Duitse competitie. Samen met Leroy Sané is hij daarmee de meest scorende Duitser in de Bundesliga deze jaargang.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties