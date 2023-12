Kane blijft maar scoren en leidt Bayern naar overwinning in topwedstrijd

Bayern München heeft zondagavond weer uitstekende zaken gedaan in de jacht op de Bundesliga-titel. In de eigen Allianz Arena was de regerend kampioen met 3-0 te sterk voor VfB Stuttgart. Harry Kane nam twee doelpunten voor zijn rekening. Kim Min-jae maakte zijn eerste in het shirt van Bayern.

Bayern wist al na twee minuten spelen op voorsprong te komen. Leroy Sané omspeelde Stuttgart-doelman Alexander Nübel en legde vervolgens klaar voor Kane, die alweer zijn negentiende treffer van dit Bundesliga-seizoen maakte.

Twintig minuten leek de ploeg van Thomas Tuchel op 2-0 te komen. Verdediger Kim Min-jae knikte de bal uit een indirecte vrije trap binnen. Hij stond echter in buitenspelpositie en dus ging de treffer niet door.

Bayern werd in het restant van de eerste helft nog twee keer gevaarlijk via Sané. De Duitse vleugelaanvaller schoot een vrije trap hard op doel en had ook het vizier niet op scherp bij een-op-een-kans. Hij ging Nübel weer voorbij, maar dit keer was de hoek te moeilijk en schoot hij naast.

In de slotfase van het eerste bedrijf maakte veteraan Thomas Müller de tweede Beierse treffer. Na controle van de VAR werd ook deze afgekeurd wegens buitenspel, waardoor Stuttgart voor de tweede keer opgelucht kon ademhalen.

In de tweede helft nam der Rekordmeister alsnog afstand van Stuttgart. Kane knikte een indirecte vrije trap tegen de touwen en tien minuten later maakte Kim, die in de eerste helft nog een treffer afgekeurd zag worden, de derde Beierse goal uit een hoekschop.

Dankzij zijn twee treffers staat Kane nu op twintig Bundesliga-treffers. Het record staat op naam van Robert Lewandowski. Hij maakte ooit eens 41 treffers in een Bundesliga-seizoen. Mocht Kane zo doorgaat, schiet hij dat record aan diggelen: hij maakte er tot dusver twintig in vijftien duels.

Bayern staat door de overwinning nog maar vier punten achter op koploper Bayer Leverkusen. De ploeg uit München heeft tevens een wedstrijd achter de hand. Stuttgart blijft vierde.

