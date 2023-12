Europese exit drukt Ten Hag verder in het moeras bij Manchester United

Voor Manchester United is het Europese seizoen vroegtijdig ten einde gekomen. De ploeg van Erik ten Hag wist in eigen huis niet te winnen van Bayern München en is daardoor als vierde geëindigd in Groep A. De Duitse recordkampioen zegevierde door een treffer van Kingsley Coman met 0-1. Bayern en Kopenhagen, dat thuis won van Galatasaray, stoten door naar de achtste finales.

Manchester United - Bayern München 0-1

Ten Hag had het met zijn ploeg niet meer in eigen hand bij het ingaan van de laatste groepsfasewedstrijd. Alleen bij een overwinning op Bayern en een gelijkspel bij Kopenhagen - Galatasaray zou de volgende ronde in de Champions League een feit zijn.

Basisplaatsen waren er onder meer voor Raphaël Varane, Antony en Rasmus Højlund, terwijl bij Bayern Noussair Mazraoui mocht starten. Het eerste gevaar kwam van de bezoekers, toen Harry Kane doorbrak aan de rechterkant en de bal voortrok, maar Leroy Sané net niet bereikte.

Ook bij de twee mogelijkheid aan Duitse zijde was Kane betrokken. Ditmaal produceerde hij een schot vanaf de rand van de zestien. André Onana had er goed het zicht op en keerde de inzet van de Engelsman. United kwam er nauwelijks gevaarlijk uit en zag op slag van rust Harry Maguire uitvallen met een liesblessure.

In de tweede helft drong United meer en meer aan en kreeg Bruno Fernandes een opgelegde mogelijkheid om de score te openen. Zijn schot op aangeven van Aaron Wan-Bissaka ging echter huizenhoog over. Niet veel later schoot hij naast nadat hij Joshua Kimmich de bal had ontfutseld.

Het doek viel definitief voor United toen Coman twintig minuten de ban brak. De Fransman stond aan het einde van een prachtige Bayern-aanval en had de hoek voor het uitkiezen. Ten Hag probeerde het tij daarna nog wel te keren met een aantal aanvallende wissels, maar zag aan de stand niets veranderen.

FC Kopenhagen - Galatasaray 1-0

Kopenhagen en Galatasaray wisten op voorhand dat de winnaar van hun onderlinge duel zich zou plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. Beide ploegen hadden in de eerste vijf speelrondes vijf punten verzameld.

Bij de thuisploeg verscheen voormalig Feyenoorder Kevin Diks aan de aftrap. Bij Galatasaray was er geen basisplaats voor Hakim Ziyech. Met Angeliño en Davinson Sanchez verschenen wel twee andere spelers met een Eredivisie-verleden in de startopstelling.

Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam van de thuisploeg. Peter Ankersen ontving de bal in de vijandelijke zestien en produceerde een schot, maar zag zijn inzet ruim naast gaan. Galatasaray had daar weinig tegen in te brengen en werd in het eerste bedrijf nauwelijks gevaarlijk.

Na een klein uur spelen werd het geduld van Kopenhagen beloond met de openingstreffer. Op aangeven van Elias Achouri kon Lukas Lerager van dichtbij afronden. Galatasaray probeerde wel de gelijkmaker te produceren, bracht onder meer Ziyech en Dries Mertens binnen de lijnen, maar slaagde daar niet in. Doelpuntenmaker Lerager haalde het einde van de wedstrijd niet door een indirecte rode kaart.

