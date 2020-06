Barcelona ondanks superduo Lionel Messi-Luis Suárez in diepe rouw

Barcelona heeft zaterdagavond uiterst duur puntenverlies geleden tegen Celta de Vigo. De ploeg van trainer Quique Sétien leek dankzij twee doelpunten van Luis Suárez, beide op aangeven van Lionel Messi, op weg naar de overwinning. Een sublieme vrije trap van Iago Aspas, die de bal om de Catalaanse muur heen krulden, dompelde Barcelona echter in rouw: 2-2. Real Madrid kan zondag op bezoek bij Espanyol een voorsprong van twee punten nemen.

Sétien liet met zijn opstelling zaterdagmiddag duidelijk zijn onvrede blijken over de wedstrijd van dinsdag, toen Barcelona moeizaam won van Athletic Club (1-0). Riqui Puig kreeg als vervanger van de geschorste Sergio Busquets de voorkeur boven Arthur, terwijl Ansu Fati speelde ten faveure van Antoine Griezmann. Samuel Umtiti kreeg in de basiself de voorkeur boven Clément Lenglet, terwijl Frenkie de Jong nog altijd afwezig was door een spierblessure.

De eerste grote kans van de wedstrijd was na zes minuten voor Barcelona-verdediger Gerard Piqué, die zijn kopbal onfortuinlijk op de lat zag belanden. De Catalanen kenden een sterke openingfase en zagen dat in de twintigste minuut beloond worden met een doelpunt. Messi werd, zoals de laatste weken te doen gebruikelijk in LaLiga, bij een vrije trap geconfronteerd met een muur aan verdedigers, die de achterlijn van Celta belegerden. De Argentijnse superster koos daarom niet voor een schot op doel, maar legde de bal perfect op het hoofd van Luis Suárez, die van dichtbij raak kopte: 0-1.

Na de openingsgoal volgden kansen voor Celta: eerst kon Barça-doelman Ter Stegen een tegendoelpunt ternauwernood voorkomen nadat hij zelf een verkeerde pass had verstuurd, enkele minuten later kon de Duitser een schot van Celta-middenvelder Brais Méndez nog net tegen de paal tikken. Vlak voor rust kreeg Barcelona aan de andere kant weer grote mogelijkheden. Messi stuurde Fati gevaarlijk weg, maar de zeventienjarige vleugelspits werd op het laatste moment geblokt door Néstor Araujo. Op slag van rust had Messi zelf kunnen scoren, nadat de 33-jarige aanvaller de bal onderschepte in de opbouw. Het schot van Messi miste echter de juiste richting.

Zo zocht Barcelona met een minimale voorsprong de kleedkamers op, om die vrijwel direct na rust weg te geven. De toch al wankel ogende defensie van trainer Sétien kon na balverlies van Ivan Rakitic niet voorkomen dat Okay Yokuslu doorbrak in de diepte. De middenvelder bediende ex-Feyenoorder Fedor Smolov, die de bal eenvoudig binnen liep: 1-1. Barça zocht vanaf dat moment nadrukkelijk de aanval. De bezoekers hadden moeite vlotlopende aanvallen op te zetten, maar de druk op het doel van Celta resulteerde ruim twintig minuten voor tijd wél tot een nieuwe treffer.

Nelson Semedo onderschepte diep op de helft van de tegenstander alert de bal, waarna Messi met een slim tikje Suárez aan het werk zetten. De ex-aanvaller van Ajax en Liverpool draaide in één beweging weg bij zijn tegenstander en punterde de bal met links laag in de hoek: 1-2. Celta de Vigo liet het er niet bij zitten en wist mondjesmaat gevaar te stichten voor het doel van de uitploeg. Barcelona werd tien minuten voor tijd al eens gewaarschuwd, toen Ter Stegen met een snelle reflex redding kon brengen op een lage inzet van Nolito. De goalie had echter geen antwoord op de vrije trap van Iago Aspas even later. De Spaanse aanvaller krulde de bal met links op unieke wijze langs de muur: 2-2. Het had nog erger kunnen worden voor Barcelona, maar Nolito slaagde er vanaf een meter of drie van het doel niet in om Ter Stegen te passeren.