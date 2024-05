Real Madrid mogelijk uren verwijderd van titel na schitterende goal Brahim Díaz

Real Madrid heeft aan de eerste voorwaarde voldaan om zaterdag al kampioen te kunnen worden. De Koninklijke moest allereerst winnen van Cádiz CF en daarin slaagden de manschappen van trainer Carlo Ancelotti: 3-0. Brahim Díaz opende de score met een magistraal schot in de kruising, terwijl ook de namen van Jude Bellingham en Joselu op het scorebord verschenen. Op de tweede voorwaarde om zaterdag al kampioen te worden heeft Real Madrid geen invloed. Als FC Barcelona later op de dag niet wint van Girona, is de 36ste landstitel van de Koninklijke een feit.

Aan de kant van Real Madrid keerde Thibaut Courtois terug onder de lat. De van een knieblessure herstelde Belg speelde zijn eerste officiële duel sinds 17 juni vorig jaar. Het was bepaald niet de enige wijziging die Ancelotti doorvoerde ten opzichte van het midweekse 2-2 gelijkspel bij Bayern München. Onder meer Éder Militão, Fran García, Luka Modric, Arda Güler, Díaz, Dani Ceballos en Joselu mochten het laten zien.

Real Madrid begon prima en al in de derde minuut had het op voorsprong kunnen komen. Ceballos gaf uitstekend voor op Joselu, die net tekort kwam om binnen te tikken. Volgens de Spaanse spits had dat alles te maken met een vermeende overtreding van Cádiz-verdediger Fali, maar arbiter Javier Iglesias Villanueva en de VAR zagen er geen overtreding in.

Real Madrid wist de goede lijn in eerste instantie niet door te trekken en kwam, mede door het te lage tempo, amper door de verdediging van de degradatiekandidaat heen. Real bleef zoals verwacht wel de dominante partij en liet bij vlagen oogstrelend voetbal zien via onder meer Díaz, Güler en Modric. Van dreiging voor het doel van Cádiz was echter niet gek veel sprake.

Na ruim een half uur kreeg Rúben Sobrino plots een enorme kans voor de bezoekers. De aanvaller won een duel van Militão en kreeg stormde op Nacho en Courtois af. Sobrino leek Nacho af te troeven, maar de Real-verdediger wist nog net een voetje tegen de inzet van de spits te krijgen en voorkwam daarmee dat het 0-1 werd. De laatste kans van Real voor rust kwam per toeval tot stand, nadat Ledesma volledig mistastte. De goalie herstelde zijn fout echter door een inzet van Ceballos te keren.

In de eerste vijf minuten na rust gebeurde er direct een hoop in Santiago Bernabéu. Zo moest Ledesma zich uiterst strekken om een poging van Dani Carvajal te keren en kreeg Chris Ramos een gigantische kans, nadat hij de ongelukkig spelende Militão aftroefde. Ramos kwam oog in oog te staan met Courtois, die zich uitstekend breed maakte en tot zijn eigen grote vreugde redde. Zijn vreugde werd nog groter toen het aan de andere kant raak was. Modric passte op Díaz, die opendraaide en op prachtige wijze de kruising vond: 1-0.

????, ?????? ?????? ?? Brahim Díaz veegt de bal in de kruising en zet de Madrilenen op voorsprong.. 1-0#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridCádiz pic.twitter.com/fttSUDYkQD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 4, 2024

Ondanks de minimale voorsprong was er geen vuiltje aan de lucht voor Real Madrid, waar Bellingham halverwege de tweede helft het veld betrad voor Güler. Het bleek een uiterst succesvolle invalbeurt, want drie minuten na zijn entree tekende hij voor zijn achttiende competitietreffer van het seizoen. Bellingham tikte simpel binnen na uitstekend voorbereidend werk van Modric en assistgever Díaz: 2-0.

Invaller Vinícius Júnior kreeg bijna nog een prachtige rabona-assist achter zijn naam, maar de daaropvolgende kopbal van Militão werd op miraculeuze wijze gekeerd door Ledesma. In blessuretijd werd het nog 3-0 na een vlijmscherpe counteraanval. Nacho legde breed op Joselu, die simpel binnentikte.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties