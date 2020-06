Johan Derksen denkt aan stoppen: ‘Nog nooit zo’n k*tshow gemaakt’

Johan Derksen overweegt te stoppen met Veronica Inside. De uitzending van maandagavond haalde met 1,7 miljoen kijkers een kijkcijferrecord, maar was volgens Derksen de slechtste ooit. “Ik heb in tweeëntwintig jaar tijd nog nooit zo’n k*tshow gemaakt”, zegt hij in gesprek met De Telegraaf. Derksen geeft aan heel erg boos te zijn geworden om de uitzending.

Derksen lag dagenlang onder vuur vanwege zijn uitspraak over rapper Akwasi, die hij bij wijze van grap vergeleek met Zwarte Piet. De analist kreeg veel kritiek te verwerken, waarop werd besloten om de volledige uitzending maandagavond te wijden aan het onderwerp racisme. “Ik moet zeggen dat ik de laatste tijd al met heel weinig plezier naar de uitzending kwam”, reageert Derksen een dag later. “Daar heb ik ook geen geheim van gemaakt. Als je dan een avond als gisteren hebt, dan helpt dat niet. Ik ben heel erg boos geworden om de uitzending. Ik vond het de slechtste die we ooit gemaakt hebben. De hele show kreeg een totaal andere sfeer, vond ik, en dat is Gijp volkomen met me eens.”

René van der Gijp en Derksen voelen zich overvallen door presentator Wilfred Genee en de eindredacteur van het programma. Behalve de vaste gasten, zaten ook advocate Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta aan tafel. “Normaal zitten de gasten aan een extra tafel, nu zaten we ineens met zijn allen”, aldus Derksen, die niet blij is met de rol die Genee vervulde. “Het leek wel of onze Wilfred Nederland wilde redden en in één uur de oorlog tussen beide kampen op social media wilde oplossen. Wilfred doet al jaren zijn best om ons de meest vreselijke dingen te laten zeggen. Dat lokt hij uit. Nu werden we geconfronteerd met een presentator die ons kwalijk nam dat we rare dingen zeiden.”

Het optreden van Genee is voor Derksen niet de reden om te stoppen met Veronica Inside. “Ik ben zo van de tafel naar mijn auto gelopen, maar mijn woede trekt met een paar dagen wel weg”, weet Derksen. “Daar ben ik professioneel genoeg voor. Tegelijkertijd doe ik al tweeëntwintig jaar hetzelfde kunstje. Ik ga deze zomer eens goed overdenken of ik de laatste twee jaar van mijn contract bij Talpa wel wil uitdienen.” Wanneer Derksen stopt met het voetbalpraatprogramma, zal hij geen nieuw programma meer maken. “Ik wil daar niet over uitwijden, maar we hadden een aanbieding van Talpa voor iets nieuws. Ik had daar wel oren naar, maar Wilfred en Gijp niet. Prima, we leven ten slotte in een democratie.”

Mocht Derksen daadwerkelijk stoppen, dan weet hij wel wie hem kan opvolgen. “Wim Kieft vertelde dat hij in zijn contract heeft staan dat hij mij opvolgt als ik ooit wegga. Dat lijkt me ook prima. Ik bedoel, ik heb toch ook niet het eeuwige leven, hè?”, aldus Derksen, die op sarcastische wijze aangeeft wat de discussie aan tafel maandagavond nog heeft opgeleverd. “We hebben van die mevrouw (Harlequin, red.) geleerd dat we ook al geen ’bruin’ meer mogen zeggen. Dat is dan duidelijk, maar daar hadden we wat mij betreft de show niet voor op zijn kop hoeven zetten.”