De Telegraaf: Nieuwe club meldt zich officieel voor Donny van de Beek

Manchester United heeft zich officieel bij Ajax gemeld voor Donny van de Beek, zo meldt De Telegraaf zaterdagavond. De Engelse grootmacht wil de 23-jarige middenvelder wegkapen voor de neus van Real Madrid, dat al enige tijd werkt aan de overgang van de Oranje-international.

Real Madrid is in principe al akkoord met Ajax over Van de Beek en alleen een medische keuring scheidt de offensieve middenvelder van een overgang naar de Spaanse hoofdstad, weet het Nederlandse dagblad. De Koninklijke vindt het in deze tijd echter ongepast om een bedrag van vijftig miljoen euro over te maken, terwijl de Spaanse bevolking zwaar getroffen is door het coronavirus. Manchester United wil naar verluidt gebruikmaken van de situatie en Van de Beek zo snel mogelijk inlijven.

Snel meer.