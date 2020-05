Van Gaal komt terug op lachwekkende uitspraak: ‘Dat deed ik bewust’

Louis van Gaal werd in mei 2016 ontslagen bij Manchester United. De trainer was boos over zijn vertrek en liet de club daarom zijn volledige salaris voor de duur van zijn contract uitbetalen. In gesprek met Voetbal International gaat de oud-trainer in op zijn vertrek uit Manchester en zijn eis om zijn salaris te laten uitkeren. “Tot de laatste cent, ja. Omdat zij zich niet aan hun afspraak hebben gehouden”, aldus Van Gaal, die in de Engelse media regelmatig de lachers op zijn hand kreeg vanwege opvallende uitspraken tijdens persconferenties.

Van Gaal laat weten dat de clubleiding van Manchester United volledig achter zijn visie stond. Voor zijn aanstelling sprak hij uitvoerig met de directie. “Ik legde ze mijn visie voor, vroeg of ze die konden accepteren en zei dat het niet zo gemakkelijk is met mij samen te werken, omdat ik in principe geen technische inspraak van mijn directie wil”, aldus Van Gaal, die dezelfde gesprekken bij Barcelona en Bayern München, waar hij ook trainer was. “Zo’n gesprek bereid ik heel goed voor en duurt vaak erg lang. Ik wil alles vooraf duidelijk hebben besproken. Ik interview die mensen en niet andersom. Als ze dan akkoord gaan en de financiële middelen hebben, leg ik uit welke spelers ik wil hebben. Maar als ze vervolgens niet nakomen wat ze beloven, moeten ze betalen.”

Louis van Gaal: 'Ajax - Bayern was de mooiste'

Volgens Van Gaal had Manchester United bij zijn aanstelling in 2014 niet de kwaliteiten om kampioen te worden. De selectie was verouderd en verjonging was in zijn ogen noodzakelijk. Hij leverde daarop een lijst met doelwitten voor op de transfermarkt in. “Daarvan heb ik er niet één gekregen. Dan kom je in een ander segment terecht en moet je als coach je grenzen verleggen. Zoiets verwacht je niet bij de rijkste club ter wereld”, aldus de voormalig bondscoach van Oranje, die merkte dat United ondanks enorme inkomsten niet in staat was om de gewenste spelers aan te trekken. “Je moet nummer één kopen en niet nummer zeven. De verkopende club denkt natuurlijk ook: Als jullie zo rijk zijn, moet je ook het hoogst denkbare bedrag betalen voor een speler. Dat was wat er gebeurde bij transfers.”

Van Gaal zegt dat hij het moest doen met de ‘nummers zeven of acht’ van zijn wensenlijstje. Onder zijn bewind werd voor 340 milljoen euro aan nieuwe spelers gekocht. Onder anderen Ángel Di María, Luke Shaw, Anthony Martial, Memphis Depay, Daley Blind, Morgan Schneiderlin, Marcos Rojo, Bastian Schweinsteiger, Radamel Falcao en Ander Herrera werden naar Old Trafford gehaald. “Voor wie je eigenlijk ook veel te veel geld betaalt, waarop de coach dan weer wordt beoordeeld en veroordeeld. Als je dan ook nog weet dat de opleiding van Manchester United lang niet zo goed is als die van Ajax en dat allemaal doorgrondt, vind ik het nog steeds buiten elke proportie hoe ze me vervolgens aan de kant hebben gezet.”

De Engelse taal heeft Van Gaal nooit als een probleem ervaren. “Ik spreek Spaans, Duits en Engels. Ik ken maar heel weinig mensen die een volle zaal met zeshonderd mensen kunnen toespreken en dat zij een uur lang stil zijn als ik ze toespreek in het Engels”, vertelt hij. De trainer vertaalde zo nu en dan Nederlandse termen letterlijk in het Engels, waardoor men in Engeland niet wist wat hij bedoelde. “Dat deed ik bewust. Dan krijgt het juist de aandacht. Als ik zeg: Different cook, wekt dat nieuwsgierigheid op en wordt het nog duidelijker wat je bedoelt. Ik vond het wel leuk.”