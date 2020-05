Erik ten Hag: ‘Een kampioenschap voor Ajax zat er dik in’

Erik ten Hag heeft begrip voor het besluit om de Eredivisie voortijdig stop te zetten, maar vindt dat Ajax de kans 'is ontnomen' om het kampioenschap op een eerlijke manier te verdienen. Voordat een streep werd gezet door het restant van het seizoen stond Ajax op basis van het doelsaldo bovenaan, met hetzelfde puntenaantal als AZ. De KNVB koos ervoor om geen landstitel toe te kennen, hoewel Ajax officieel wel bovenaan eindigt.

"Kampioen word je op het veld, dat wordt niet aan een tafel beslist", erkent Ten Hag in gesprek met Ajax TV op Ziggo Sport. "Uiteindelijk kunnen we niet verder voetballen. Dat is ontzettend spijtig. Had het anders gekund? Ik zeg: de gezondheid staat voorop, ik begrijp de keuze helemaal. Maar je zit wel in landen om ons heen dat er wordt doorgespeeld." Ten Hag vindt dat Ajax goede papieren had om kampioen te worden. "Die kans zat er natuurlijk dik in. We stonden er fantastisch voor, stonden bovenaan. We stonden precies op de plek waar we wilden staan. Het had heel erg goed gekund dat we het kampioenschap in de slotfase naar ons toe hadden getrokken."

Voor één speler in het bijzonder vindt Ten Hag het jammer dat Ajax geen kampioen is geworden: Hakim Ziyech. De smaakmaker van Ajax, vrijdag voor de derde keer op rij verkozen tot Ajacied van het Jaar, had kunnen afzwaaien met een landstitel voordat hij naar Chelsea zou vertrekken. Ten Hag noemt het jammer om een 'parel' als Ziyech te verliezen en bedankt hem voor de goede samenwerking. "Hij heeft zijn transfer volledig verdiend en met zijn leeftijd weet je dat die transfer er eens moest komen."

"Het is heel begrijpelijk en we wensen hem alle succes. We hebben van hem genoten en dat blijven we ook doen. Niet meer bij Ajax, maar we hebben veel momenten beleefd waarop we ongelooflijk veel plezier gehad aan Ziyech", blikt Ten Hag terug. Als de oefenmeester wordt gevraagd naar zijn 'warmste herinnering' aan Ziyech, kiest hij niet voor één specifiek moment. "Dat is toch wel de mens, de verantwoordelijkheid die hij neemt naar het team, zijn eerlijkheid, zijn directheid...", somt Ten Hag op. "We hebben een ontzettend prettige samenwerking gehad. Het is ontzettend spijtig dat hij Ajax op deze manier gaat verlaten, want hij had het verdiend om dat met een schaal te doen."