Carlo Ancelotti heeft nieuws over positie onder de lat bij Real Madrid

Thibaut Courtois keert zaterdagmiddag in het thuisduel van Real Madrid met Cádiz CF terug onder de lat, zo bevestigt Carlo Ancelotti op de persconferentie. De 31-jarige doelman van de Koninklijke gaat daardoor zijn eerste minuten van het seizoen maken. Zijn rentree gaat ten koste van Andriy Lunin, die wel speelt in de thuiswedstrijd tegen Bayern München.

Courtois raakte afgelopen zomer in de voorbereiding zwaar geblesseerd aan zijn knie en moest daardoor maandenlang revalideren. Real Madrid schakelde na het wegvallen van de Belg razendsnel door Kepa Arrizabalaga te huren van Chelsea.

De Spanjaard keepte het grootste deel van de eerste seizoenshelft, maar raakte na een blessure zijn plekje onder de lat kwijt aan Lunin, die vervolgens de onbetwiste nummer één werd. De Oekraïner kwam dit seizoen tot dusver tot 29 optredens en vertolkte een heldenrol in de strafschoppenserie tegen Manchester City in de kwartfinale van de Champions League.

Courtois, die ook nog een terugslag in zijn herstel kende, zat deze week weer voor het eerst bij de wedstrijdselectie in het uitduel met Bayern (2-2). De Belg kan zich nu dus ook gaan opmaken voor zijn rentree in de basis. “Courtois speelt zaterdag en Lunin woensdag tegen Bayern”, laat Ancelotti optekenen op de persconferentie. “Wie er in de Champions League-finale speelt, mochten we die halen? Weet ik niet.”

Geen EK voor Courtois

Wat in ieder geval wel zeker is, is dat Courtois niet zal worden opgeroepen voor het EK. Dat bevestigde bondscoach Domenico Tedesco onlangs tegenover Duitse media.

De relatie tussen de twee is al langere tijd belabberd en dat is vermoedelijk de voornaamste reden van het thuislaten van de sluitpost. “Ik wil geen pingpong spelen”, zo luidde de conclusie van de bondscoach.

“We concentreren ons op spelers die in goede vorm zijn”, aldus Tedesco. “Over dit onderwerp is verder alles al gezegd. Ik wil geen pingpong spelen.”

