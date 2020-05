Ziyech schrijft historie bij Ajax: ‘Het mooiste moment was uit bij Lille OSC’

Hakim Ziyech is voor de derde jaargang op rij verkozen tot Ajacied van het Jaar. Zijn club maakt vrijdagavond bekend dat de spelmaker de bokaal ook na zijn allerlaatste seizoen als speler van Ajax krijgt uitgereikt. De winnaar van de prijs wordt ieder jaar bepaald door supporters, die na elke wedstrijd mogen stemmen op hun favoriet. Donny van de Beek en Lisandro Martínez eindigden respectievelijk als tweede en derde.

Ziyech schrijft geschiedenis, want hij is de eerste speler uit de clubhistorie die driemaal op rij wordt verkozen tot beste speler van het seizoen. De prijs wordt sinds 1993 uitgereikt; spelers die hem tweemaal wisten te winnen waren Jari Litmanen (1994 en 1999), Cristian Chivu (2001 en 2003), Maarten Stekelenburg (2008 en 2011), Luis Suárez (2009 en 2010) en Jasper Cillessen (2015 en 2016). Davinson Sánchez was in 2017 de laatste winnaar voordat Ziyech aan zijn reeks van drie seizoenen begon.

Dit seizoen kwam de aanvallende middenvelder annex buitenspeler, die na de zomer overstapt naar Chelsea, tot 21 competitieduels, waarin hij 6 keer scoorde en 13 assists leverde. Andere hoogtepunten beleefde hij in de Champions League: in vier kwalificatiewedstrijden gaf hij drie assists, en in zes groepswedstrijden was hij goed voor twee treffers en vijf assists. Ziyech scoorde in de poule op bezoek bij Chelsea (4-4) en Valencia (0-3).

"Dat is een heel goede vraag", reageert Ziyech op de vraag wat hem zo goed maakte, dit seizoen. "Ik denk dat ik vooral op bepaalde momenten heel belangrijk ben geweest. Dat heeft er een enorm aandeel in gehad, denk ik. Als ik een moment moet kiezen dat eruit springt, was het een moment bij Lille OSC, toen een jongetje het veld op rende. Dat was voor mij een bevestiging dat het de goede kant op gaat. Mensen zien me niet zo vaak als hoe ik toen reageerde. Ik denk dat dat een van de mooiste momenten van het seizoen was."