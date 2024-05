Arne Slot kan nog weinig vertellen over zijn naderende transfer naar Liverpool

Arne Slot kan nog weinig vertellen over zijn stap naar Liverpool. De 45-jarige trainer van Feyenoord wordt vrijdagmiddag tijdens de wekelijkse persconferentie veelvuldig gevraagd naar zijn transfer, maar wil er niet te diep op ingaan. “In de basis heb ik er alle vertrouwen in dat het rond gaat komen. Wanneer dat exact kan zijn, kan ik nog niet vertellen”, aldus Slot.

Feyenoord en Liverpool bereikten begin deze week een akkoord over de overgang van de succestrainer, die Jürgen Klopp moet gaan vervangen op Anfield. De officiële bevestiging van beide clubs laat echter nog altijd op zich wachten. Slot wil daarom uit respect voor Feyenoord niet te veel zeggen over zijn persoonlijke situatie.

"Er is nog steeds niks officieel bevestigd. Je ziet dat ik hier met een Feyenoord-embleem op mijn shirt zit en dat het de bedoeling is dat het over Feyenoord gaat, maar in de basis heb ik er alle vertrouwen in dat het rond gaat komen”, aldus de trainer. “Wanneer dat exact kan zijn, kan ik nog niet vertellen."

“Of ik vind dat Feyenoord goed meewerkt? Als ik aangeef dat ik verwacht dat er een akkoord gaat komen, dan zal dat een antwoord op jouw vraag zijn.” Verschillende media berichtten dat Slot onder anderen Sipke Hulshoff en Ruben Peeters meeneemt naar Engeland. Ook daar wil de trainer niet veel over zeggen.

"Zolang als het nog niet officieel is, kan ik nog geen antwoorden geven. Na het seizoen kan ik antwoorden geven op alle vragen, want ik ben nu bezig om zoveel mogelijk punten met Feyenoord te halen, terwijl Liverpool ook nog met een seizoen bezig is.”

“Je mag al die vragen natuurlijk stellen, maar dan moet je na afloop niet gek opkijken als ik hele eenzijdige antwoorden heb gegeven”, vervolgt Slot, die vervolgens ook door het Engelse journaille wordt gevraagd naar zijn toekomst. De trainer van Feyenoord is dan wederom duidelijk.

“We hebben nog niks bevestigd. Zolang we nog niks bevestigd hebben, vind ik het niet eerlijk tegenover de club waar ik voor werk en de club waar ik misschien heen ga om het daarover te hebben. Ik vind het prima om antwoord te geven op alle vragen zodra het officieel bevestigd is. Ik heb er vertrouwen in dat dat gaat gebeuren, maar tot dusver is er nog niks bevestigd.”

