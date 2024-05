Noa Lang mist ook einde van seizoen bij PSV; EK hoogst onzeker voor aanvaller

Het is uiterst twijfelachtig of Noa Lang dit seizoen nog zijn rentree maakt voor PSV. De 24-jarige aanvaller, die al lange tijd aan de kant staat met een hamstringblessure, doet langer over zijn herstel dan verwacht, waardoor het onwaarschijnlijk is dat hij dit seizoen nog in actie komt voor PSV, zo bevestigt ook trainer Peter Bosz op de persconferentie in aanloop naar het duel met Sparta.

“Het gaat wel goed met hem, maar hij traint nog niet met de groep”, zegt Bosz op de persconferentie. “Hij moet eerst bij ons aansluiten voordat hij kan spelen. Dat is nog niet gebeurd.”

PSV heeft dit seizoen nog drie wedstrijden te spelen in de Eredivisie, waaronder de mogelijke kampioenswedstrijd aanstaande zondag tegen Sparta. Daarna gaan de Eindhovenaren nog op bezoek bij Fortuna Sittard en ontvangt het op de slotdag van de competitie nog RKC Waalwijk, dat tegen degradatie strijdt.

"Het seizoen is over zestien dagen al afgelopen dus we moeten kijken of Lang zijn rentree nog kan maken. Het wordt krap of hij nog voor het einde van het seizoen minuten kan maken”, aldus Bosz. Op 16 juni staat de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK op het programma. Mocht Lang dit seizoen geen minuten meer maken, is het zeer onwaarschijnlijk dat hij meegaat naar Duitsland met de selectie van bondscoach Ronald Koeman.

Sergiño Dest

Op de langdurig geblesseerde spelers na, beschikt Bosz verder over een fitte selectie voor de wedstrijd tegen Sparta. Isaac Babadi ligt volgens de trainer op schema om aan te haken bij de voorbereidingen op het volgende seizoen. Ook Sergiño Dest is er niet bij.

De jonge Amerikaan zal binnenkort geopereerd worden en dan staat hem een lange revalidatie van negen maanden te wachten. De vleugelverdediger scheurde onlangs zijn kruisband af en zal dus pas in 2025 weer op het veld staan.

“Dit is een enorme domper, ook voor de gehele groep. Iedereen was down. Het is knap dat hij (Dest, red.) de knop heeft omgezet.” Dest zal er zondag gewoon bij zijn wanneer PSV gekroond kan worden tot landskampioen.

