Drama voor Cambuur en De Graafschap in rechtszaak tegen KNVB

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft SC Cambuur en De Graafschap vanavond niet in het gelijk gesteld in het kort geding dat beide clubs uit Keuken Kampioen Divisie hadden aangespannen tegen de KNVB. Cambuur en De Graafschap wilden via de rechter alsnog promotie naar de Eredivisie afdwingen, nadat de KNVB vorige maand had besloten dit seizoen vanwege de uitbraak van het coronavirus geen promotie- en degradatieregeling toe te passen. De inspanningen van beide clubs hebben echter niets uitgehaald, waardoor het besluit van de KNVB om de promotie- en degradatieregeling te schrappen voorlopig gehandhaafd blijft. Zodoende lijken Cambuur en De Graafschap volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie actief te zijn en lijkt de Eredivisie gewoon te gaan bestaan uit achttien teams. Cambuur en De Graafschap kunnen nog wel een hoger beroep instellen tegen de uitspraak of een bodemprocedure starten, maar onduidelijk is of de clubs daar gebruik van zullen maken.

Cambuur en De Graafschap stonden voordat het voetbal in Nederland definitief werd stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus op een eerste en tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Beide clubs meenden recht te hebben op promotie naar de Eredivisie, maar daar wilde de KNVB niets van weten. De voetbalbond besloot de promotie- en degradatieregeling voor dit seizoen te schrappen, waardoor Cambuur en De Graafschap teleurgesteld achterbleven en RKC Waalwijk en ADO Den Haag zich juist handhaafden in de Eredivisie.

In een Eredivisie met twintig clubs zag de KNVB niets. "Het was en is geen optie. Het is qua planning nagenoeg onmogelijk, het is door de Eredivisie en Eerste Divisie als onwenselijk beoordeeld en er zijn grote bezwaren bij de burgemeesters", zo maakte advocaat Harro Knijff vorige week tijdens de zitting nog maar eens duidelijk namens de KNVB. Cambuur en De Graafschap repten verder van 'een zeer gebrekkige procedure’ en vonden het 'onbegrijpelijk dat zo'n belangrijk besluit er zo snel doorheen is gejaagd'.

De clubs besloten het besluit van de KNVB om de promotie- en degradatieregeling te schrappen aan te vechten, maar de rechter accepteert het besluit van de KNVB dus gewoon. "De KNVB is binnen de bandbreedte gebleven die binnen de clubs is gecommuniceerd. Er is dus geen sprake geweest van zo gebrekkige procedure dat het besluit moet worden teruggedraaid", wordt de rechter geciteerd door onder meer het Algemeen Dagblad. "De KNVB moest met rug tegen de muur een besluit nemen. Niets doen was geen optie. Welk besluit de KNVB ook zou nemen, er zijn altijd clubs die pech hebben. Heel zuur voor Cambuur en De Graafschap, maar onvoldoende om besluit terug te draaien." De rechter benadrukt dat de KNVB grote vrijheid toekomt. "Het zou evengoed verdedigbaar zijn geweest als KNVB had beslist dat er wel kon worden gepromoveerd/gedegradeerd. Maar dat besluit is aan de KNVB."