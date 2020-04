De opties voor Ajax: deal in het buitenland, oude bekende of interne oplossing

André Onana lijkt zijn laatste wedstrijd voor Ajax te hebben gespeeld. De doelman uit Kameroen gaf dinsdag te kennen dat hij na vijf seizoenen in de Johan Cruijff ArenA klaar is voor een nieuwe uitdaging elders. Aan trainer Erik ten Hag de taak om een geschikte opvolger te vinden voor Onana, die bij Ajax is uitgegroeid tot een zeer betrouwbare sluitpost. De oefenmeester van de Amsterdamse club kijkt wellicht intern naar bekwame kandidaten, maar het is ook goed mogelijk dat Ten Hag de opties buiten Ajax gaat verkennen. Voetbalzone zet alvast een aantal namen op een rijtje.

Bruno Varela

Ajax heeft een optie tot koop in het huurcontract met Benfica, maar het is nog onduidelijkheid of Varela ook volgend seizoen in Amsterdam te bewonderen is. Volgens Record heeft directeur voetbalzaken Marc Overmars tot 15 mei de tijd om in actie te komen. Naar verluidt kan Ajax de 25-jarige doelman voor vijf miljoen euro definitief naar Nederland halen. Clubwatcher Mike Verweij vroeg zich onlangs af wat de clubleiding van Ajax zal gaan beslissen. "Is Marc Overmars in staat twee topkeepers aan te trekken, dan is dat waarschijnlijk slecht nieuws voor Varela. Die heeft echter weer het voordeel dat hij relatief goedkoop is op te pikken in Lissabon", aldus De Telegraaf-journalist. Varela beleefde in februari nog een horror-avond onder de lat bij Jong Ajax. Mede door meerdere blunders van de huurling werd met maar liefst 7-2 verloren van Jong FC Utrecht.

De 2,04 meter lange doelman kwam vorig jaar zomer over van FC Emmen en sloot in eerste instantie aan bij het beloftenelftal. De pas twintigjarige Drent kwam voor de coronacrisis tot veertien wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Scherpen heeft nog geen ervaring op topniveau, maar Richard Moes heeft desondanks alle vertrouwen in zijn voormalig pupil. "Ik weet nog dat we jaren geleden met Emmen tegen Jong Ajax speelden. Onana stond toen in het doel en maakte twee ‘knoeperts’ van blunders. Iedereen zei toen: ‘wat is dit voor ballenduiker?’ Maar hij kreeg de kans in Ajax 1 en deed het geweldig", zo zei de keeperstrainer van FC Emmen in februari in gesprek met het Dagblad van het Noorden.

Scherpen geniet van strijd bij Ajax: ‘Hij wil nog steeds áltijd scoren’

Lees artikel

De generatiegenoot van Scherpen verdedigde eerder dit seizoen in dertien wedstrijden het doel van Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. De als meevoetballende keeper te boek staande Kotarski zou ook een gok zijn voor Ten Hag, want de geboren Kroaat heeft nog geen speelminuten in de Eredivisie achter zijn naam staan. Kotarski kwam in februari volop in het nieuws na een grote blunder in de thuiswedstrijd van Jong Ajax tegen NAC Breda. Hij leverde de bal op knullige wijze in bij Mounir El Allouchi, die daarna eenvoudig kon scoren. Mede hierdoor verloor het elftal van trainer Mitchell van der Gaag met 2-4, ondanks een comfortabele 2-0 voorsprong. Desondanks staat Kotarski er bij Ajax over het algemeen goed op, mede dankzij zijn sterke optredens in het beloftenelftal in de jaargang 2018/19.

Hendrik Van Crombrugge

Anderlecht maakte voor de coronacrisis een moeizaam seizoen door, maar desondanks maakte Hendrik Van Crombrugge doorgaans een betrouwbare indruk in Brussel. De 26-jarige sluitpost was in 2017 al in beeld bij Ajax en werd in december vorig jaar door Het Laatste Nieuws wederom genoemd als mogelijke opvolger van Onana, na maanden van intensief scouten. Van Crombrugge liet in maart op het YouTube-kanaal Studio Str2el nog weten dat een vertrek wat hem betreft niet aan de orde is. "In het voetbal weet je het nooit zeker, maar het is zeer waarschijnlijk dat ik volgend jaar nog bij Anderlecht speel." Voormalig Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck denkt dat Van Combrugge klaar is voor een stap hogerop. "Dat Ajax hem volgt, zegt genoeg. Zelfs bij Barcelona zou hij op het lijstje kunnen komen, want daar zoeken ze echt iemand die kan meevoetballen", zo zei de analist in gesprek met Het Nieuwsblad.

Hendrik Van Crombrugge staat al een tijdje op de scoutingslijstjes van Ajax

Jasper Cillessen

De doelman van het Nederlands elftal lijkt alweer op weg naar de uitgang bij Valencia. De voormalig Ajacied drukt met zijn miljoenensalaris zwaar op de begroting van los Che en vanwege de aanhoudende coronacrisis zoekt de Spaanse club naar mogelijkheden om de financiële huishouding op orde te brengen. Volgens berichtgeving van Superdeporte ligt Cillessen, wiens contract in het Mestalla doorloopt tot de zomer van 2023, bij Valencia ‘onder een vergrootglas’. "Ze zijn op zoek naar een keeper die absolute zekerheid kan bieden." De Oranje-international verloor gaandeweg het seizoen zijn basisplaats bij Valencia, nadat Albert Celades was aangesteld als nieuwe trainer. Cillessen kwam in zijn eerste periode bij Ajax tot 143 wedstrijden en vulde zijn prijzenkast aan met drie landstitels.

Mike Verweij zou het logisch vinden als Ajax de mogelijkheden onderzoekt om Marco Bizot naar Amsterdam te halen, mocht Onana deze zomer daadwerkelijk van club wisselen. "Ajax moet op zoek naar een nieuwe keeper en Bizot heeft in de jeugd van Ajax gezeten", zei de Ajax-watcher in maart in de voetbalpodcast van De Telegraaf. "Als Onana weggaat, dichterbij kun je ze niet halen. Het lijkt mij een uitstekende keeper voor Ajax, maar Bizot heeft volgens mij zijn contract verlengd en het gaat een stuk moeilijker worden." Bizot, voor de uitbraak van het coronavirus zeer op dreef in het shirt van AZ, verlengde eerder dit jaar zijn contract in Alkmaar tot medio 2022. Hij wil volgend seizoen sowieso wekelijks spelen, om zo in beeld te blijven bij bondscoach Ronald Koeman voor het EK in 2021.

Kiest Jasper Cillessen na een zeer moeizaam jaar bij Valencia voor een terugkeer bij Ajax?

Maarten Stekelenburg

De voormalig doelman van Oranje, met 58 interlands achter zijn naam staan, bekleedt bij Everton al enige tijd de rol van reserve. Daarnaast beschikt de inmiddels 37-jarige Stekelenburg over een aflopende verbintenis op Goodison Park en het lijkt er niet op dat Director of Football Marcel Brands erg druk is met een nieuw contract voor de routinier. De boomlange keeper, die Ajax in 2011 achter zich liet, volgt de Amsterdamse club nog steeds op de voet. "Ajax is mijn club en zal dat altijd blijven. Als er een mogelijkheid is, dan valt erover te praten", liet hij vorig jaar mei weten in een vraaggesprek met VTBL. Stekelenburg zou een terugkeer bij Ajax een passend slot van zijn loopbaan vinden, zo klonk het. "Als het kan, natuurlijk." Stekelenburg verliet Ajax negen jaar geleden met 282 wedstrijden, twee landstitels, drie nationale bekers en driemaal de Johan Cruijff Schaal op zijn palmares.

Predrag Rajkovic

De discussie over de opvolging van Onana bij Ajax is al langer gaande. In november vorig jaar werd Pedrag Rajkovic naar voren geschoven door Ajax-volger Mike Verweij. "Die zie je iedere keer voorbij komen", zei hij bijna een halfjaar geleden in de voetbalpodcast van De Telegraaf over de keeper van Stade Reims. "Volgens mij omdat hij dezelfde zaakwaarnemer heeft als Dusan Tadic. Dan worden die linkjes snel gelegd." Rajkovic liet eerder dit seizoen al weten geen overhaaste beslissing te willen nemen. "Een vertrek komende zomer? Ik heb eerder gezegd dat ik hier twee of drie jaar wil spelen. Ik houd me vast aan dat idee, dit is een mooie club", zo klonk het in de Franse media. Rajkovic wist voor de coronacrisis in 27 competititeduels voor Stade Reims 12 keer zijn doel ‘schoon’ te houden.

Wie is Predrag Rajkovic? De Servische sluitpost die gelinkt wordt aan Ajax

Lees artikel

Odysseas Vlachodimos

A Bola bracht in januari de eerste doelman van Benfica ter sprake en wist tevens te melden dat directeur voetbalzaken Overmars al zou hebben gesproken met de uit Griekenland afkomstige doelman. Mocht Ajax serieus nadenken over een bod, dan moet naar verluidt worden gedacht aan een transfersom van tussen de 15 en 20 miljoen euro. Vlachodimos, met een verleden bij Panathinaikos en VfB Stuttgart, wist in 2018 de concurrentiestrijd te winnen van Varela, die voor de coronacrisis door Benfica werd uitgeleend aan Ajax. De zesvoudig international van Griekenland ligt in Portugal nog ruim vier seizoenen vast.

Altay Bayindir

Ajax kijkt klaarblijkelijk ook in Turkije naar een geschikte opvolger van Onana, want het Turkse medium Haberler bracht Altay Bayindir medio april in verband met de ploeg van Ten Hag. De pas 22-jarige sluitpost beleefde zijn doorbraak bij Ankaragücü en werd door zijn goede optredens aldaar opgemerkt door Fenerbahçe. De Turkse topclub legde vorig jaar zomer vier miljoen euro neer voor Bayindir, die in Istanbul vastligt tot de zomer van 2023. Volgens andere berichtgeving in Turkije is Fenerbahçe echter niet van plan om hem deze zomer al te verkopen. Bayindir zou ook in de belangstelling staan van Real Madrid, al ziet de Koninklijke de bijna twee meter lange keeper vooral als tweede keuze achter Thibaut Courtois.