Scherpen geniet van strijd bij Ajax: ‘Hij wil nog steeds áltijd scoren’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlands talent en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de twee weken een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Kjell Scherpen, de doelman die via Jong Ajax de eerste keeper in de Johan Cruijff ArenA wil worden.

Door Robin Bruggeman

“Dat weet ik niet, dan moet je bij Marc Overmars en Edwin van der Sar zijn”, is het lachende antwoord van Scherpen op de vraag wat hij verwacht van aankomende zomer. Ajax heeft in André Onana een onbetwiste eerste keus onder de lat, maar de Kameroener is inmiddels bezig aan zijn vierde seizoen als keeper van de Amsterdammers en lijkt zich langzamerhand te oriënteren op een volgende stap. Zijn stand-in Bruno Varela wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd van de Portugese grootmacht Benfica, al heeft Ajax wel de optie om de sluitpost definitief in te lijven. Achter de 23-jarige Onana en de 25-jarige Varela werken met de net 20-jarige Scherpen en, de ruim twee weken jongere, Dominik Kotarski twee keepers aan hun ontwikkeling bij Jong Ajax, in de hoop om in de toekomst de stap naar het ‘grote’ Ajax te kunnen zetten.

Scherpen werd opgeleid bij FC Emmen en stond vorig seizoen 34 keer onder de lat namens de Drenthenaren in de Eredivisie. Afgelopen zomer volgde de overstap naar Ajax, dat zich meteen zeer geïnteresseerd toonde in de jonge doelman: “Ze hebben me zien spelen en contact opgenomen, daarna is het een beetje gaan lopen. Op dat moment ben je natuurlijk heel blij en trots dat een grote club interesse in je heeft, dan weet dat je op de goede weg bent.” Van duidelijke belangstelling van andere clubs was op dat moment nog niet echt sprake: “Niet dat ik weet tenminste. Ajax was eigenlijk vrij direct concreet en toen zijn we met elkaar in zee gegaan. Het vertrouwen was er van beide kanten en daar focus je je dan op”, gaat Scherpen verder. Nadat de deal enkele maanden eerder al was afgerond, maakte hij na het einde van het afgelopen seizoen de overstap naar zijn nieuwe werkgever en de doelman heeft zijn plekje in Amsterdam inmiddels wel gevonden.

‘Ik ben steeds meer stapjes aan het maken’

“Ik heb het goed naar m’n zin, ik woon hier lekker en ga met plezier naar de club. En ik zie veel dingen die beter gaan dan toen ik hier aan het begin kwam, dat helpt ook mee in het proces. Je weet dat alles hier veel sneller gaat, met een hogere intensiteit”, legt hij uit. In de eerste weken was het daarom ook flink ‘aanpoten’ voor Scherpen: “Op een gegeven moment ga je daarin mee en dan gaat het alleen maar beter. Wat ik ervan verwacht had weet ik niet, je komt bij een grote club binnen, met topspelers. Dan weet je dat het niveau hoog ligt en dat is alleen maar goed. Ik ben steeds meer stapjes aan het maken.” Scherpen krijgt door de bij Ajax aanwezige faciliteiten ook alle kansen om zich verder te ontwikkelen: “Dat is natuurlijk allemaal veel uitgebreider dan bij Emmen. Op dat gebied valt het niet te vergelijken. Dat moet ook niet, want Emmen komt van het kleine, daar zijn ze nu ook aan het groeien en dat is mooi om te zien. Ajax is gewoon de top en hier zie je ook dat je met topkwaliteit spelers op het veld staat, het is mooi om je daar mee te meten.”

Scherpen beleefde vorig seizoen bij FC Emmen zijn doorbraak

Scherpen en Kotarski staan dit seizoen om en om onder de lat bij Jong Ajax en het kostte eerstgenoemde even om zich de speelstijl van de Amsterdamse beloften eigen te maken: “Met Jong Ajax weet je dat je bijna altijd wel de betere ploeg bent. Teams proberen ons vaak tegen te houden en spelen op de counter. Zo verlopen de wedstrijden meestal en dan moet je er staan op een paar momenten. Aan het begin zie je ook dat het even wennen was bij mij, maar uiteindelijk krijg je door hoe wij spelen en hoe je daar als keeper in moet functioneren. Dat gaat nu goed”, blikt hij terug op zijn eerste paar maanden in Amsterdamse dienst. “Hoe ver je van je eigen goal af speelt is bijvoorbeeld wel een groot verschil, net als de manier waarop de ballen achter onze verdediging terechtkomen. Aan het begin was dat even wat nieuws, even wennen, maar ik heb het nu aardig onder de knie. Vorig jaar stonden we met Emmen natuurlijk vaak onder druk en voetballend was het bij mij ook nog niet goed genoeg. Ik ben nu veel rustiger aan de bal geworden en dat maakt een heel groot verschil.”

‘Hier train je elke dag op het hoogste niveau’

Waar hij vorig seizoen nog wekelijks zijn wedstrijden in de Eredivisie speelde, moet Scherpen het in de huidige voetbaljaargang laten zien in de Keuken Kampioen Divisie. Daarnaast wisselt hij met Kotarski af wie er als derde doelman meegaat met de hoofdmacht. De sluitpost ziet het echter niet als een probleem dat hij dit jaar niet actief is op het hoogste niveau: “Natuurlijk is dat wel wat anders, maar dat is niet het enige waar je naar moet kijken. Ik heb nu juist het gevoel dat ik op de trainingen als keeper veel meer dingen kan leren. Natuurlijk moet je wedstrijden spelen om beter te worden en die speel ik hier ook. Vorig jaar speelde ik elke week op het hoogste niveau, maar hier train je elke dag op het hoogste niveau en speel je wedstrijden op het een-na-hoogste niveau. Voor mij is dat daarom niet echt een ding. Ik weet waar ik voor gekozen heb. Voor nu is het dus goed, maar het is niet de bedoeling dat ik vier jaar lang alleen maar Keuken Kampioen Divisie blijf spelen. Voor dit jaar is dat echter gewoon prima.”

Tijdens de trainingen van de hoofdmacht vormen de vier doelmannen vaak een aparte groep en Scherpen kijkt in deze situaties goed naar de verrichtingen van Onana: “Er zijn nog genoeg dingen die ik van hem kan leren, hij is wereldtop. Als je ziet hoe rustig hij aan de bal is en ook in het positie kiezen en op de bal reageren. De rust en overtuiging die hij heeft, heeft volgens mij ook invloed op de spitsen die op hem af komen. Dan denken ze toch even na hoe ze gaan schieten omdat hij op goal staat en dat is wel iets wat je als keeper graag wil hebben.” Ook bij Kotarski ziet Scherpen een aantal kwaliteiten die hij zichzelf graag eigen zou willen maken en hij spreekt van een gezonde rivaliteit met zijn leeftijdsgenoot: “Er is altijd concurrentie. Je bent even oud, maar je moet elkaar ook beter maken. Natuurlijk is er wel een strijd, maar ik denk dat voor beide partijen goed is. Hij is natuurlijk totaal anders dan ik. Hij is heel atletisch, soms zie je hem de goal uitvliegen en zijn benen en armen uitstrekken en dan denk je: ‘Hij is wel heel snel’. Dat zijn wel dingen die je ook bij jezelf zou willen zien, al moet je natuurlijk ook kijken of dat in verhouding allemaal wel kan.”

Scherpen steekt op de trainingen van Ajax veel op van Onana

“Ik denk dat hij iets van 1,85 meter is en ik daar zit ik nog wel even twintig centimeter boven. We zijn verder totaal verschillend als mens en ook als keeper. Je ziet dan wel dingen die je opvallen, maar dat zal hij misschien ook wel hebben bij mij.” Gedurende de verschillende afwerkoefeningen en partijvormen staat Scherpen wel met de rest van de selectie op het veld en beleeft hij, vanwege de aanvallende kwaliteiten die voorhanden zijn bij Ajax, zo nu en dan zware trainingssessies: “Soms heb je wel van die dagen ja, maar op andere dagen hou je er ook genoeg tegen en dan sluit ik ook met een goed gevoel de training af”, glimlacht hij. Routinier Klaas-Jan Huntelaar vormt tijdens deze trainingen een geduchte tegenstander voor de zestien jaar jongere keeper: “Ik vind die duels altijd mooi, hij is nog steeds iemand die áltijd wil scoren. Maakt niet uit wat voor training het is, bij elk spelletje en elk partijtje wil hij altijd scoren. Dan is het juist mooi om te proberen van hem alles tegen te houden, dan heb je een beetje strijd met elkaar en dat is alleen maar leuk.”

‘Je weet dat je hier net een jaar bent’

Scherpen tekende afgelopen zomer een vierjarig contract bij Ajax en richt zich in zijn eerste jaar in Amsterdam vooral op zijn eigen ontwikkeling. Over een paar maanden volgt hopelijk een volgende stap, al houdt hij wel een slag om de arm als hij de vraag krijgt wanneer hij zijn eerste jaar als ‘geslaagd’ zal beschouwen: “Dat vind ik wel een goede vraag. Als ik na dit seizoen de stap kan zetten naar minimaal tweede keeper of eventueel eerste keeper. Dat ik me zodanig heb ontwikkeld dat ze het vertrouwen in me hebben om misschien volgend seizoen een stap verder te gaan, dan zou het voor mij een geslaagd seizoen zijn. Ik weet niet hoe het in de zomer zal lopen en dat is voor mij eigenlijk ook niet zo belangrijk. Ik moet gewoon zorgen dat ik me zodanig ontwikkel dat ze niet om me heen kunnen.” Scherpen wil in het geval van een vertrek van Onana dan ook nog niet direct de plek onder de lat bij het eerste van Ajax claimen: “Je weet dat je hier net een jaar bent en je weet niet hoe het loopt. Maar als je de kans krijgt om er te staan, moet je ook zorgen dat je er staat.”

Naam: Kjell Scherpen

Geboortedatum: 23 januari 2000

Club: Jong Ajax

Positie: doelman

Sterke punten: reddingen op de doellijn, reageren op hoge ballen

