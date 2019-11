Wie is Predrag Rajkovic? De Servische sluitpost die gelinkt wordt aan Ajax

Dat André Onana dit seizoen nog onder de lat staat in de Johan Cruijff ArenA hadden weinig Ajax-fans durven hopen nadat hij de vorige jaargang uitblonk in de Champions League. Ook dit seizoen laat de Kameroense sluitpost weer indrukwekkende dingen zien onder de lat bij Ajax. De kans dat Onana Amsterdam na dit seizoen gaat verlaten voor een Europese grootmacht is levensgroot. Het keepersgilde van de regerend landskampioen is breed, maar het is de vraag of de huidige reserve-keepers van het niveau zijn om Onana definitief te vervangen. Om die reden is het niet ondenkbaar dat directeur voetbalzaken Marc Overmars komende zomer de portemonnee trekt voor een nieuwe keeper en in dat kader is naar verluidt Predrag Rajkovic in beeld bij Ajax.

Door Yanick Vos

Met Bruno Varela (gehuurd van Benfica met optie tot koop), Kjell Scherpen (2023), Dominik Kotarski (2023), Benjamin van Leer (2021) en Issam El Maach (2020) heeft Ajax diverse opties. Geen van allen komen zij in de buurt van het niveau van Onana. Erik ten Hag eist Champions League-niveau en ook dat lijkt een brug te ver voor de reserves van Ajax. De club zal dus de markt op moeten voor een nieuwe sluitpost wanneer Onana komende zomer de deur in de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrekt. Dat hij een transfer gaat maken ligt voor de hand. Naar eigen zeggen kon hij afgelopen zomer al vertrekken. Barcelona en Paris Saint-Germain vingen bot bij de 23-jarige doelman. “Zij hebben zich de afgelopen transferperiode bij mijn zaakwaarnemer (Albert Botines, red.) gemeld. Dat klopt”, bevestigde hij in gesprek met De Telegraaf.

In maart van dit jaar tekende Onana een nieuw contract in Amsterdam. Overmars beloonde hem met een nieuwe verbintenis, die doorloopt tot aan de zomer van 2022. “Voor mij was het belangrijk om nog één jaar te groeien als keeper en als persoon. Dat was het beste voor mij. Spelen, spelen en nog eens spelen”, zo legde hij uit. Door zijn optredens in de Champions League dit seizoen zijn nog meer ogen op hem gericht. Behalve PSG en Barcelona is nu ook Tottenham Hotspur concreet. Volgens De Telegraaf zou Ajax een transfersom van tussen de veertig en vijftig miljoen euro in gedachten hebben voor Onana. Daarmee zou de club een enorme winst maken, want hij werd in 2015 voor drie ton overgenomen van Barcelona. Mogelijk sluist Overmars een deel van de obrengst door naar Stade Reims, waar Rajkovic dit seizoen indruk maakt.

Rajkovic is een 24-jarige Servische keeper die zijn opleiding genoot bij Jagodina, waar hij op jonge leeftijd doorbrak in het eerste elftal. Hij viel op met zijn talent en dat leidde tot een transfer naar Rode Ster Belgrado in de zomer van 2013. Na een jaar op de bank mocht hij zich in het seizoen 2014/15 eerste keeper noemen van de Servische topclub. Trainer Nenad Lalatovic benoemde hem zelfs tot aanvoerder, ondanks dat hij pas negentien jaar oud was. Met 16 clean sheets in 28 wedstrijden kon hij terugkijken op een uitstekend seizoen, waarin hij werd verkozen tot beste keeper van het jaar. Zijn seizoen zou nog veel mooier worden, want hij slaagde er in de zomer van 2015 in om met Servië het WK Onder-20 in Nieuw-Zeeland te winnen. Rajkovic blonk uit en werd benoemd tot beste keeper van het toernooi.

Na een weergaloos jaar stonden de clubs in de rij om hem over te nemen. In juni van dat jaar had hij een nieuw contract getekend, waardoor Rode Ster Belgrado stiekem de hoop had dat hij nog een seizoen zou aanblijven. Er werd echter van alle kanten aan hem getrokken. Paris Saint-Germain, Olympique Lyon, AC Milan, Club Brugge en Galatasaray hadden hem volgens geruchten in het vizier, maar pakten niet door. Eind augustus was het uiteindelijk Maccabi Tel Aviv dat hem in huis haalde. Een transfersom van ongeveer drie miljoen euro was voldoende om hem binnen te hengelen. “Deze significante investering in zo’n jong en groot talent zegt alles over onze ambities”, reageerde algemeen directeur Martin Bain op de clubwebsite. Rajkovic tekende voor vijf jaar bij de kampioen van Israël en ging werken onder de Servische trainer Slavisa Jokanovic. Hij speelde zich direct in de basis en maakte zijn debuut in de Champions League. Dat mondde echter uit in een deceptie, want in een groep met Chelsea, FC Porto en Dynamo Kiev pakte Maccabi Tel Aviv geen punt. Met zestien tegentreffers in zes duels zat het avontuur in het miljardenbal er al snel op.

Zijn debuut in de nationale ploeg had Rajkovic er toen al lang en breed op zitten. In 2013 maakte hij onder toenmalig bondscoach Sinisa Mihajlovic zijn eerste minuten tegen Colombia. In de zomer van vorig jaar maakte hij deel uit van de Servische WK-selectie, maar hij kwam niet in actie in Rusland omdat de 36-jarige Partizan Belgrado-doelman Vladimir Stojkovic de voorkeur kreeg. Inmiddels doet de huidige bondscoach Ljubisa Tumbakovic vaker een beroep op Rajkovic en staat zijn teller inmiddels op twaalf interlands. Zijn opmars in de nationale ploeg ging hand in hand met zijn prestaties bij Maccabi Tel Aviv, waar hij in het seizoen 2018/19 zijn eerste landstitel in Israël mee vierde. Na drie seizoenen als eerste keeper vond Rajkovic het tijd voor de stap naar een grotere competitie. Volgens Franse media hadden Stade Rennes en AS Monaco interesse in de 23-jarige keeper, maar koos hij voor een overstap naar Stade Reims, dat circa vijf miljoen euro voor hem betaalde. Bij de nummer acht van de Ligue 1 van het vorige seizoen werd hij de opvolger van Edouard Mendy, die op zijn beurt aan Rennes werd verkocht.

De keuze voor Stade Reims pakt tot dusver geweldig uit voor Rajkovic, die snel gewend raakte aan de Ligue 1. “Het gaat hier sneller dan in Israël. De spelers zijn technisch beter onderlegd en er wordt hier meer geschoten. Ik dacht dat ik langer de tijd nodig zou hebben om me aan te passen, maar dat viel mee”, aldus Rajkovic tegen L’Équipe. Zijn cijfers zijn indrukwekkend, zo blijkt uit de statistieken van Opta. Na dertien competitiewedstrijden is hij de minst gepasseerde keeper van de Ligue 1. Hij is dit seizoen in de Franse competitie de keeper met de meeste clean sheets (negen) en heeft van alle doelmannen met minstens tien wedstrijden de minste tegengoals (zes). Hij verrichtte dit Ligue 1-seizoen in dertien wedstrijden dertig reddingen, wat hem een reddingspercentage van 83 procent oplevert, het hoogste van alle keepers dit Ligue 1-seizoen met minstens tien wedstrijden.

“Prima cijfers natuurlijk, maar je kunt je ook afvragen in hoeverre hij profiteert van zijn verdedigers, want wellicht komen tegenstanders simpelweg niet tot goede doelpogingen dankzij de verdediging. Vandaar dat we ook een model hebben die de kwaliteit van de schoten meet (Expected Goals)”, legt Yeun Au van Opta uit aan Voetbalzone. “Een tegenstander die van dichtbij op doel schiet krijgt een hoger cijfer dan een afstandschot, bijvoorbeeld. Zo komen we tot ‘xG op doel tegen’, het totale cijfer van de kwaliteit van de kansen die de doelmannen tegen kregen. Het ‘xG op doel tegen’-cijfer van Rajkovic dit Ligue 1-seizoen is 9,7; geen doelman met minstens tien wedstijden heeft een lager getal. Dat betekent dat de verdediging van Reims dus inderdaad weinig kansen weggeeft. Maar omdat je dus redelijkerwijs 9,7 tegengoals had kunnen verwachten bij Rajkovic, maar hij er maar zes tegen kreeg, presteert ook hij volgens de cijfers bovengemiddeld. Concluderend profiteert Reims dus zowel van een solide achterste linie als van een goede doelman.”

Keepers met het beste reddingspercentage dit seizoen in de Ligue 1. Alleen spelers met tien wedstrijden of meer zijn meegenomen in dit overzicht.

Mede door zijn uitstekende statistieken wordt hij al een paar maanden na zijn overstap van Maccabi Tel Aviv naar Stade Reims gelinkt aan weer een transfer. Volgens Franse media staat hij op het lijstje van zowel Ajax als FC Porto. Wanneer Rajkovic zichzelf op deze manier blijft profileren, zal het rijtje met geïnteresseerde club alsmaar uitbreiden. Voordeel voor Ajax kan zijn dat aanvoerder Dusan Tadic dezelfde zaakwaarnemer heeft als zijn landgenoot Rajkovic. Het is de vraag of de sluitpost op zo’n snel vertrek zit te wachten. Hij werkt hard om de Franse taal machtig te worden en in een interview in oktober liet Rajkovic weten dat hij graag nog even bij zijn huidige werkgever blijft. "Een vertrek komende zomer? Ik heb eerder gezegd dat ik hier twee of drie jaar wil spelen. Ik houd me vast aan dat idee, dit is een mooie club. Dit team eindigde vorig seizoen op de achtste plaats en het doel is om het dit seizoen beter te doen. We moeten ons richten op Europees voetbal, dat heb ik de trainer verteld toen ik hier arriveerde. Ik wil in de Europa League spelen”, aldus Rajkovic, die bij een overstap naar Ajax mag dromen van keepen in de Champions League.