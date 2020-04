Algemeen Dagblad kiest Speler van het Jaar bij Ajax en wijst ‘flop’ bij PSV aan

De kans is groot dat er vrijdag een punt wordt gezet achter het Eredivisie-seizoen, daar het tot minimaal 1 september verboden is om profvoetbal te spelen. Het Algemeen Dagblad heeft om die reden de balans opgemaakt in het zogenaamde spelersklassement. De krant roept Ajacied Daley Blind met een gemiddeld rapportcijfer van 6,88 uit tot beste speler van het seizoen.

Blind speelde dit seizoen twintig Eredivisie-wedstrijden voor Ajax, al was hij een tijdje uit de roulatie door een ontstoken hartspier. De middenvelder annex verdediger van de koploper van de Eredivisie blijft in de top vijf van het klassement van het Algemeen Dagblad Pol Llonch (Willem II, 6,71), Fredrik Midstjö (AZ, 6,68), Sebastian Holmén (Willem II, 6,67) en Teun Koopmeiners (AZ, 6,64) voor. Het Elftal van het Seizoen bestaat voornamelijk uit afgevaardigden van Ajax, AZ en Willem II.

Het sterrenteam van het seizoen 2019/20 als de Eredivisie nu wordt stopgezet

Joël Drommel van FC Twente heeft met een rapportcijfer van 6,59 als doelman een plaats in het team verdiend. Naast Naast Blind en Holmén bestaat de defensie verder uit Jonas Svensson (AZ, 6,48) en Owen Wijndal (AZ, 6,54). Het middenvelder wordt gevormd door Llonch, Midstjö en Koopmeiners, terwijl de voorste linie bezet wordt door Calvin Stengs (AZ, 6,63), Myron Boadu (AZ, 6,21) en Hakim Ziyech (Ajax, 6,57).

Naast de beste spelers, heeft het Algemeen Dagblad ook de vijf spelers met de minste cijfers aangewezen. De zogenaamde ‘Flop 5’ wordt gevormd door Dirk Abels (Sparta Rotterdam, 5,29), Riechedly Bazoer (Vitesse, 5,43), Pablo Rosario (PSV, 5,48), Peet Bijen (FC Twente, 5,48) en Max Clark (Vitesse, 5,48).