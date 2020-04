Het sterrenteam van het seizoen 2019/20 als de Eredivisie nu wordt stopgezet

De KNVB praat dinsdag met alle betaaldvoetbalclubs over het vervolg van de Eredivisie. De voetbalbond hoopt het seizoen nog af te maken, mits het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt dat de bestrijding van het coronavirus dat toelaat. Er is echter ook een realistische kans dat het seizoen wordt stopgezet, zoals in België naar alle waarschijnlijkheid gebeurt. Voetbalzone heeft voor dat geval een Team van het Jaar samengesteld, waarin de prestaties van de spelers tot dusver zijn verwerkt.

Met vier afgevaardigden is AZ hofleverancier van de basisploeg. Koploper Ajax is met slechts één basisklant vertegenwoordigd, maar heeft wel drie spelers op de 'reservebank'; AZ heeft twee wisselspelers. Willem II en Feyenoord leveren allebei twee spelers voor de eerste elf: Mike Trésor Ndayishimiye en Sebastian Holmén zijn geselecteerd namens de verrassende nummer vijf van de Eredivisie, terwijl Marcos Senesi en Steven Berghuis van Feyenoord in de basiself te vinden zijn. Bovendien is de trainer, Dick Advocaat, afkomstig van de Rotterdammers.



Het volledige dreamteam van 2019/20 tot dusver

Reservebank: André Onana, Daley Blind, Nicolás Tagliafico (allen Ajax), Mark Diemers (Fortuna Sittard), Fredrik Midtsjö (AZ), Joey Veerman (sc Heerenveen), Myron Boadu (AZ).

Marco Bizot (AZ)

De keuze onder de lat was geen gemakkelijke: zowel Marco Bizot als André Onana is bezig aan een ijzersterk seizoen. De statistieken spreken echter in het voordeel van de doelman van AZ. Hoewel beide keepers 24 wedstrijden speelden in de Eredivisie, werd Bizot aanzienlijk minder vaak gepasseerd dan Onana (11 om 21 keer), terwijl er meer schoten op zijn doel werden afgevuurd (240 om 232). Bizot is dit seizoen de minst gepasseerde eerste keeper van de Eredivisie en hield zijn doel aanzienlijk vaker schoon dan Onana. Toen beide sluitposten op 1 maart tegenover elkaar stonden in Amsterdam, behoorde Bizot tot de uitblinkers van AZ tijdens de 0-2 zege, nota bene in de week waarin hij zijn vader verloor. Een smet op het seizoen van Bizot was zijn vroege rode kaart in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (3-0 nederlaag).

Denzel Dumfries (PSV)

"Denzel Dumfries natuurlijk", reageerde Marco van Basten in december 2019 tijdens de presentatie van zijn biografie op de vraag wie hij zou kiezen als rechtsback, als hij bondscoach van Oranje was. “Het is een gozer die je pijn doet, die de beuk erin gooit. Alleen al hoe die uit zijn ogen kijkt... Dumfries vreet je op als het moet.” Het was daags na een 1-1 remise bij FC Emmen en vier dagen na een 4-0 nederlaag tegen Sporting Portugal. PSV vekeerde in slechte vorm, maar aanvoerder Dumfries hield zich staande en speelde na de jaarwisseling een belangrijke rol in de wederopstanding. Met zeven doelpunten is Dumfries dit seizoen met stipt de meest scorende verdediger van de competitie. Na het vertrek van Santiago Arias naar Atlético Madrid en Angeliño naar Manchester City moet PSV vrezen opnieuw een aanvallende back kwijt te raken.

Sebastian Holmén (Willem II)

Plots, maar niet geheel onverwacht dook Janne Andersson op 8 maart op in De Kuip. De bondscoach van Zweden bekeek de allerlaatste wedstrijd die Feyenoord en Willem II dit seizoen speelden. Speciaal voor Sebastian Holmén was hij afgereisd naar Rotterdam. “Bij de nationale selectie komen is een big thing”, glunderde Holmén enkele dagen later in gesprek met het Brabants Dagblad. “Het betekent alles voor mij. Tegen Feyenoord speelde ik niet mijn beste, maar wel een degelijke wedstrijd.” Holmén had de voorselectie gehaald, maar overleefde de schifting uiteindelijk niet voor de later afgelaste interlands tegen Rusland en Cyprus. Zolang Holmén tot de uitblinkers van Willem II blijft behoren, is hij echter op de goede weg om te debuteren voor Zweden.

Marcos Senesi (Feyenoord)

Supporters van Feyenoord schrokken, toen Marcos Senesi op zondag 22 september zijn debuut maakte in het eerste efltal. De verwachtingen waren hooggespannen, maar in de uitwedstrijd tegen FC Emmen (3-3) waren de eerste acties van de Argentijn bijzonder ongelukkig. “Dat heb je als je uit een andere competitie komt. Dit is het proces van wennen”, nam toenmalig trainer Jaap Stam het op voor Senesi. Stam bleek gelijk te hebben. De opmars van Feyenoord, na de komst van diens opvolger Dick Advocaat, ging hand in hand met de opmars van Senesi. Was het eerst nog de vraag hoe lang hij zijn basisplaats zou behouden, nu is het de vraag of Feyenoord hem kan behouden in de eerstvolgende transferperiode.

Owen Wijndal (AZ)

Het seizoen 2019/20 is het jaar van de doorbraak van Owen Wijndal. De twintigjarige back werd vorige maand door bondscoach Ronald Koeman voor het eerst beloond met een plek in de voorselectie van het Nederlands elftal. Het was de bekroning voor een sterk seizoen, waarin met name de aanvallende bijdrages van Wijndal opvallen: geen enkele verdediger leverde dit seizoen meer assists (zes) dan hij. Toch was het geen gemakkelijke keuze om Wijndal de voorkeur te geven boven Nicolás Tagliafico. De Argentijn is, ondanks enkele onsportieve momenten, misschien wel de meest constante speler van Ajax. Ook in dit geval wordt een beroep gedaan op enkele statistieken, die Wijndal het voordeel van de twijfel geven.

Teun Koopmeiners (AZ)

Niet alleen Wijndal maakte vorige maand zijn debuut in de voorselectie, dat gold ook voor Teun Koopmeiners. De aanvoerder van AZ is de controleur van dit elftal, die het nemen van penalty’s dit seizoen tot kunst heeft verheven: van de tien benutte hij er negen. Hij werd daarbij geholpen door zijn vader Remco Koopmeiners, werkzaam als sportpsycholoog. Koopmeiners stond dit seizoen in alle wedstrijden van AZ in de basis en geldt als leider van de ploeg die uitgroeide tot titelkandidaat. Vorige week werd hij door media in Italië nog in verband gebracht met AC Milan; zijn waarde werd geschat op vijftien miljoen euro.

Mike Trésor Ndayishimiye (Willem II)

"Jeetjemina zeg, hé. Dit is gewoon talent, hè. Je moet gewoon je mond houden en hier een paar keer naar kijken", verlekkerde Rafael van der Vaart zich in januari aan beelden van Mike Trésor Ndayishimiye, die in de uitwedstrijd tegen AZ (1-3 zege) scoorde en zijn tegenstanders doldraaide. Eerder scoorde hij al in de gewonnen uitwedstrijd tegen Ajax (0-2). “Ajax kan hem zo nemen, hoor. Honderd procent”, vulde Van der Vaart aan in de uitzending van Studio Voetbal, om eraan toe te voegen dat ook Feyenoord en PSV ‘goede opties’ zijn. Ndayishimiye, nota bene een huurling van NEC op wie Willem II een optie tot koop heeft, maakte dit seizoen gemiddeld iedere 301 minuten een doelpunt en was betrokken bij acht treffers (vijf doelpunten, drie assists). .

Hakim Ziyech (Ajax)

Het niveau van vorig seizoen haalt hij niet altijd, maar dat zegt meer over hoe goed hij voor de zomer was dan over hoe ‘slecht’ hij erna presteert. Hij kampte met wat fysieke klachten, maar nog altijd is Ziyech de grote man bij Ajax en het is niet verwonderlijk dat Chelsea zich middenin het seizoen alvast versterkte met de smaakmaker. Na 21 optredens in de Eredivisie staat de teller op 6 goals en 12 assists. Bovendien creëerde Ziyech 78 kansen voor zijn ploeggenoten, waarmee hij alleen ploeggenoot Dusan Tadic (91 kansen) voorrang hoeft te verlenen in de ranglijst van alle Eredivisie-spelers.

Steven Berghuis (Feyenoord)

Als het stopzetten van de Eredivisie voor iemand slecht uitkwam, was het Steven Berghuis wel. In de laatste vijf officiële wedstrijden van Feyenoord scoorde de buitenspeler liefst zeven keer. Met vijftien doelpunten is hij dit seizoen samen met Cyriel Dessers gedeeld topscorer van de Eredivisie; de sterspeler van Feyenoord gaf iets vaker een assist (zeven om vijf keer). De kans bestaat dat Berghuis zijn laatste wedstrijd voor de Rotterdammers al heeft gespeeld. Met zijn 28 jaar wacht voor de aanvaller, na een mislukt avontuur bij Watford, wellicht een kans om zich toch nog te bewijzen bij een buitenlandse club. Het zou een gemis zijn voor de gehele Eredivisie.

Cyriel Dessers (Heracles Almelo)

Een gedeeld topscorer kan eigenlijk niet ontbreken in het sterrenteam, zeker niet als hij voor Heracles Almelo speelt. Dessers beleeft zijn beste seizoen ooit in de Eredivisie en was met namen in de maanden voor de winterstop op dreef. Zo scoorde hij vijftien keer in de eerste twintig officiële wedstrijden die Heracles dit seizoen afwerkte. Het hoogtepunt van zijn seizoen vond echter plaats na de jaarwisseling, toen Dessers zijn ploeg met een fantastische uithaal een 1-0 zege op Ajax bezorgde op 23 februari. Hoewel het contract van Dessers nog twee jaar doorloopt, wordt het voor Heracles lastig om de Belg binnenboord te houden.

Oussama Idrissi (AZ)

Hij haalde voorheen nog nooit dubbele cijfers in de Eredivisie, maar met dertien doelpunten is dit het meest productieve seizoen ooit van Oussama Idrissi. Met een gemiddelde van een doelpunt per 152 minuten behoort hij, ondanks dat hij geen centrumspits is, tot de top tien van spelers die het meest regelmatig scoren in de Eredivisie (en minstens tien duels hebben gespeeld). Idrissi, vorige maand nog trefzeker op bezoek bij Ajax (0-2 zege), maakte dit seizoen onder meer indruk op Roy Makaay: de voormalig jeugdtrainer van Feyenoord, die Idrissi in 2015 uit de jeugdopleiding zag vertrekken, merkt dat de aanvaller zich ontwikkeld heeft. “Oussi heeft een goede passeeractie en een voorzet in huis, is creatief en beschikt over scorend vermogen. Die kwaliteiten laat hij nu wekelijks zien. AZ is zeker niet zijn eindstation”, voorspelde Makaay in februari in De Telegraaf.

Trainer: Dick Advocaat (Feyenoord)

De meest makkelijke keuze is die voor de trainer. Advocaat werd dit seizoen de architect van de wederopstanding van Feyenoord: onder zijn leiding groeide de club tegen alle verwachtingen in uit tot titeluitdager. Van de veertien wedstrijden sinds Advocaat het roer overnam won Feyenoord er twaalf en verloor het er geen enkele. Het is de grote vraag of Advocaat volgend seizoen nog actief is als trainer van Feyenoord. Mocht het seizoen niet worden afgemaakt, dan zal dat voor de gelouterde oefenmeester toch voelen als unfinished business.