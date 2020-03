Tadic neemt Ajax na buitensporige ruzie met Dest bij de hand

Ajax heeft zaterdagavond na twee Eredivisie-nederlagen op rij weer eens gewonnen in de eigen competitie. De ploeg van trainer Erik ten Hag gaf tegen het counterende sc Heerenveen grote kansen weg, maar profiteerde in de tweede helft van een ijzersterke periode met drie goals in zes minuten: 1-3. Dusan Tadic vertolkte de absolute hoofdrol door eerst een felle ruzie met ploeggenoot Sergiño Dest uit te vechten en later twee keer achter elkaar te scoren. Ajax neemt de koppositie weer over van AZ, dat eerder won van ADO Den Haag (4-0).

Ten Hag verraste door in het Abe Lenstra Stadion te beginnen met debutant Jurriën Timber, die de voorkeur kreeg boven zowel Edson Álvarez als Perr Schuurs. De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Heerenveen-spits Chidera Ejuke, die met een slimmigheidje wegsnelde bij Daley Blind, maar vervolgens op doelman André Onana stuitte. Na een half uur moeizaam voetbal van beide kanten ontbrandde de wedstrijd. Eerst brak Heerenveen zeer gevaarlijk uit op de counter, maar slaagde Ejuke er net niet in om de vrije Mitchell van Bergen te bereiken.

Aan de andere kant schoot Dusan Tadic van heel dichtbij op doelman Filip Bednarek, die enkele seconden later prachtig redde op een harde kopbal van Lassina Traoré. Even later had Halilovic de openingstreffer moeten maken, maar de aanvaller raakte de bal dichtbij het doel van Ajax heel slecht. Tussendoor speelde zich in de eerste helft aan Ajax-zijde een bizar incident af, waarin Tadic en Sergiño Dest de hoofdrol vertolkten. Tadic wilde Dest diep sturen, die daar tot grote woede van eerstgenoemde niet op liep. Een felle ruzie volgde, waarbij de woedende Tadic zijn hoofd tegen dat van Dest bracht.

In de tweede helft was de eerste goede mogelijkheid voor Ejuke, maar het was Ajax dat aan de andere kant in korte tijd liefst driemaal toesloeg. Hakim Faik slaagde er niet in om een dieptebal van Donny van de Beek weg te werken en zette daarmee Tadic vrij, die de bal over doelman Bednarek schoot: 0-1. Drie minuten later scoorde Tadic opnieuw, ditmaal door een poging van Nicolás Tagliafico bij de tweede paal binnen te tikken: 0-2. Weer drie minuten verder maakte Quincy Promes er 0-3 van. De aanvaller ontving de bal van Lassina Traoré, die zelf in eerste instantie op Bednarek stuitte maar nog wel naar Promes kon passen.

Al snel deed Heerenveen iets terug in de persoon van Van Bergen, die op de counter naar binnen kapte en de verre hoek vond: 1-3. Daarmee hadden de Friezen met nog bijna een half uur resterend nog uitzicht op een resultaat, maar vervolgens slaagde de ploeg van trainer Johnny Jansen er nauwelijks in om nog gevaarlijk te worden. Van Bergen brak in de 87ste minuut nog eens dreigend uit en passeerde de ver uitgekomen Onana, maar Blind kon bijna op de eigen achterlijn eenvoudig redding brengen op diens poging van afstand. Ajax-linksback Tagliafico raakte in de blessuretijd nog de paal met een kopbal.