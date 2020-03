‘Elke andere trainer was met dergelijke resultaten al weggeweest bij Ajax’

Mike Verweij, clubwatcher van De Telegraaf vraagt zich hardop af of Erik ten Hag nog wel de juiste trainer is voor Ajax, nadat er ook werd verloren van FC Utrecht in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. De volger van Ajax denkt dat er op bestuurlijk niveau steeds meer twijfels zijn. Na het Europese echec en de eliminatie in het bekertoernooi staat ook de landstitel op de tocht.

"Dit kon er ook nog wel bij voor de directie van Ajax", opent Verweij zijn analyse. "Het begint allemaal heel zorgelijk te worden, na het succesvolle seizoen met de halve finale in de Champions League en de dubbel. Dit jaar is het gigantisch teleurstellend. Iedereen was ervan overtuigd dat deze selectie met twee vingers in de neus kampioen moest worden. Dat kan een groot probleem worden. En als er dit seizoen geen enkele prijs wordt gewonnen, dan zou dat een grote schande zijn."

Maher over Ajax: ‘Je ziet dat het vertrouwen heel dun is bij hun’ | In the Zone

Verweij kan niet zeggen of ontslag in de lucht hangt voor Ten Hag, maar benadrukt wel dat de huidige situatie behoorlijk zorgelijk is. "Elke andere trainer zou met dergelijke resultaten al weg zijn. Sterker nog, er zijn trainers voor minder weggestuurd, vraag maar aan Marcel Keizer. Toen hij verloor bij FC Twente in de beker lag hij eruit." Keizer werd in december 2017 op non-actief gesteld, waarna Ten Hag als opvolger werd aangesteld.

Vanwege het winnen van de dubbel en de halvefinaleplaats in de Champions League heeft Ten Hag nog wel enig krediet bij de Ajax-leiding, zo oordeelt Verweij. "Maar de directie van Ajax moet wel de afweging maken: Gaan we door met hem of niet? En zetten we de landstitel op het spel? Het is wel pokeren met veertig miljoen euro." Ajax vervolgt de Eredivisie zaterdag met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.