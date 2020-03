‘Het is een oude Ajax-truc en het zou me niet verbazen als het weer gebeurt’

Ajax-clubwatcher Mike Verweij en Valentijn Driessen denken dat de Amsterdammers er goed aan doen om bij AZ aan te kloppen voor Marco Bizot wanneer André Onana na dit seizoen wordt verkocht. Verweij verwacht bovendien dat directeur voetbalzaken Marc Overmars zich op korte termijn bij de titelconcurrent zal melden voor Calvin Stengs, Myron Boadu en Owen Wijndal. “Dat is een oude Ajax-truc”, laat hij weten in een podcast op de website van De Telegraaf.

Bizot hield afgelopen zondag zijn doel schoon in de met 0-2 gewonnen wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. Verweij ziet in hem een logische opvolger voor Onana, die naar verwachting bezig is aan zijn laatste maanden in het shirt van Ajax. “Bizot heeft in de jeugd van Ajax gezeten. Dichterbij kun je ze bijna niet halen. Het lijkt me een uitstekende keeper voor Ajax”, aldus Verweij, die niet op de hoogte is van eventuele interesse van Ajax in de AZ-doelman.

“Het is een rustige jongen die bijna altijd weet wat hij doet”, vult chef voetbal Driessen aan. “Je weet wat je aan hem hebt. Op het moment dat je iemand anders haalt is het maar de vraag of hij tegen de druk en grote naam van Ajax kan. Je kan ook denken aan Jasper Cillessen. Die zit ook alleen maar op de bank bij Valencia, al heeft hij vorige week toevallig gespeeld. Misschien moet je hem uit zijn lijden verlossen.”

Nu Ajax in een titelstrijd met AZ is verwikkeld, verwacht Verweij dat de halve finalist van de TOTO KNVB Beker een oude truc uit de hoge hoed tovert. “Marc Overmars kennende en nu de competitie weer heel erg spannend is geworden, verwacht ik wel dat hij zich op heel korte termijn bij AZ gaat melden voor Stengs, Boadu en Wijndal. Dat gaat natuurlijk toch in die koppen van de spelers zitten. Dat is een oude Ajax-truc”, aldus Verweij. “Toen Frank de Boer bij Ajax nog trainer was, werd er tijdens de persconferentie gezegd dat Guus Hupperts een interessante speler was, die heeft daarna volgens mij drie seizoenen geen bal meer geraakt. Het is een oude Ajax-truc en het zou me niet verbazen als dat ook binnenkort weer zou gebeuren.”