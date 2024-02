Trainerskerkhof Marseille is toe aan vierde coach in een jaar na ontslag Gattuso

Gennaro Gattuso is ontslagen als trainer van Olympique Marseille, zo melden verschillende Franse media. De Italiaan is er niet in geslaagd om de Franse topclub aan de praat te krijgen en wordt verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende resultaten.

Marseille beleeft een uiterst wisselvallig seizoen en bezet een teleurstellende negende plek in de Ligue 1. In de laatste zeven officiële wedstrijden werd geen enkele zege geboekt en dus trekt de club nu zijn conclusies.

De 1-0 nederlaag bij het Stade Brest van Marco Bizot van afgelopen weekend is Gattuso fataal geworden. Franse media melden dat de 46-jarige coach maandag op straat wordt gezet.

Gattuso werd in september vorig jaar aangesteld als opvolger van de Spanjaard Marcelino, die een week daarvoor opstapte na een conflict met het bestuur en de supporters.

Ook onder Gattuso kreeg l'OM het nooit echt aan het draaien. De club staat nog wel in de tussenronde van de Europa League, maar leeft met een negende plek in de competitie onder zijn stand.

Fabrizio Romano meldt dat het bestuur van Marseille maandagochtend een slechtnieuwsgesprek heeft gehad met Gattuso om het nieuws kenbaar te maken. De Italiaan voelt zich naar verluidt niet in staat om het tij te keren in de komende maanden.

Het gebrek aan karakter binnen de selectie lijkt Gattuso te hebben overweldigd, zo klinkt het. Bronnen dicht bij de coach stellen dat hij al langer het gevoel had niet over de juiste oplossing te beschikken om zijn elftal weer aan de praat te krijgen.

Trainerskerkhof

Het is het afgelopen jaar een komen en gaan gebleken van trainers bij Marseille. Vorig jaar zomer besloot Igor Tudor de handdoek al na één seizoen in de ring te gooien, waarop Marcelino het stokje overnam.

Ook de Spanjaard hield het maar kort vol en vertrok kort voor het Europa League-duel met Ajax. Ook voor zijn opvolger Gattuso is dus geen lang huwelijk weggelegd. Marseille gaat op zoek naar de vierde coach in amper een jaar tijd.

