'Ajax is de veel grotere club, waarom spelers zo'n stap misgunnen?'

Andy van der Meijde vindt het knap dat Dick Advocaat Feyenoord in korte tijd weer op de rails heeft weten te krijgen. De oud-aanvaller laat zich daarnaast uit over Calvin Stengs en Myron Boadu, die al meermaals zijn gelinkt aan Ajax. Van der Meijde snapt dat Hakim Ziyech binnenkort de stap naar het buitenland maakt, maar twijfelt aan Chelsea als volgende stap in zijn loopbaan.

"Feyenoord staat nu nog maar vier punten achter nummer twee AZ hè", vertelt Van der Meijde aan VTBL. "Toen ik vlak na zijn opstappen met Jaap Stam sprak, was het seizoen voorbij. Moet je nu eens kijken!" De oud-speler weet wie de sleutel van het succes in handen heeft. "Dit is allemaal de verdienste van Dick Advocaat. Het is zo ontzettend belangrijk dat de sfeer goed is binnen een ploeg... Onderschat dat niet. Dick krijgt dat voor elkaar."

Van der Meijde snapt niet dat de AZ-leiding bezwaren heeft tegen het eventueel verkopen van Stengs en Boadu aan Ajax. "Ik lees dan dat AZ Calvin Stengs en Myron Boadu het liefst niet wil verkopen aan Ajax. Maar dan vergelijken ze zich wéér met Ajax. Dat gaat niet en is onzin", zo oordeelt hij. "Ajax is de veel grotere club en speelt volgend seizoen weer op het hoogste Europese niveau. Waarom zou je spelers zo'n stap dan misgunnen?"

Dat Ziyech bij Ajax vertrekt is voor Van der Meijde niet meer dan logisch. "Het is tijd voor hem om weg te gaan. Hakim is klaar hier, hij moet de volgende stap zetten. In de Eredivisie zijn het trainingspartijtjes voor Ziyech. Het is logisch dat hij nieuwe tegenstand zoekt. Die heb je toch nodig als topsporter." Chelsea als nieuwe club had hij evenwel niet verwacht. "Ik vind dat geen topploeg en ook geen stabiele club. Ik had eerder Bayern München of iets van die grootte verwacht."