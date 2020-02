Ajax houdt door blessures gemengde gevoelens over aan zege op PSV

Ajax heeft zondag de kraker tegen PSV om weten te zetten in een overwinning. De Amsterdammers waren in het eerste ruime uur in de eigen Johan Cruijff ArenA heer en meester en kwamen via Quincy Promes op een verdiende 1-0 voorsprong. Blessures bij Joël Veltman, Promes en Ryan Babel gooiden echter roet in het eten, waarna de twee ploegen elkaar in het restant van de wedstrijd in een impasse hielden. Ajax vergroot de voorsprong op nummer twee AZ door de overwinning weer tot drie punten, terwijl PSV nu genoegen moet nemen met een vijfde plek.

Ten Hag koos er aan de kant van de thuisploeg voor om zijn opstelling op een aantal plekken te wijzigen ten opzichte van de nederlaag tegen FC Groningen van vorige week. De herstelde André Onana keerde terug onder de lat, terwijl Carel Eiting op het middenveld startte in plaats van Siem de Jong. Dit betekende dat Donny van de Beek doorschoof naar de nummer 10-positie, waar hij in de rug van spits Ryan Babel ging spelen. Bij PSV ontbrak nieuwkomer Ricardo Rodríguez nog in de basiself, waardoor Olivier Boscagli zijn opwachting mocht maken als linksback.

Ajax begon in deze nieuwe formatie sterk aan de kraker op eigen veld en zette PSV meteen vol onder druk. Dit leidde na zeven minuten spelen al voor een grote kans voor Promes, die na een bekeken balletje van Eiting echter op Lars Unnerstall stuitte. De doelman kon twee minuten later opgelucht ademhalen toen een schot van Sergiño Dest in het zijnet eindigde en ook Van de Beek en Babel kwam in het eerste ruime halfuur niet voorbij de Duitse sluitpost. De doelman stond met 35 minuten op de klok echter wel op ongelukkige wijze aan de basis van de eerste goal van de wedstrijd.

Een matige uittrap kwam terecht bij Van de Beek, die de ruimte kreeg om op te stomen. Nadat hij in het strafschopgebied nog net tegengehouden kon worden door Nick Viergever, belandde de bal voor de voeten van Promes, die in de verre hoek raak schoot. Een goed schot van Dest werd daarna nog door Unnerstall gekeerd, voordat Ajax in de blessuretijd van de eerste helft met een tweede domper te maken kreeg. Nadat Veltman eerder al was afgehaakt met een hamstringblessure, liep ook Promes een soortgelijke kwetsuur op.

Een paar minuten na de onderbreking moest Unnerstall opnieuw handelend optreden toen Dusan Tadic Van de Beek lanceerde met een steekpass en de bal eindigde via de doelman in het zijnet. Een kwartier na het begin van de tweede helft zat de wedstrijd er vervolgens op voor Sam Lammers en Ernest Faber bracht Kostas Mitroglou in het veld in de hoop nog iets te kunnen forceren. Ajax zag zich vlak daarna ook gedwongen voor een derde keer te wisselen, aangezien Babel wegens blessureleed de wedstrijd niet kon vervolgen.

Doelman Lars Unnerstall was de meest opvallende speler aan de kant van PSV

PSV kwam hierna iets beter voor de dag en bijna leidde een ongelukkig moment achterin na een misverstand tussen Perr Schuurs en Onana tot een penibele situatie. Een paar minuten later schreeuwde de gehele ArenA om een strafshop voor Ajax nadat Dest werd gestuit door Boscagli, maar scheidsrechter Björn Kuipers wilde hier niet in meegaan. Met debutant Rodríguez als invaller in de gelederen ging PSV in de laatste twintig minuten op zoek naar de gelijkmaker, maar tot echte kansen leidde dit niet. Doordat Ajax er ook nauwelijks meer in slaagde om gevaarlijk te worden, strompelde de topper naar het einde toe. De aandacht in Amsterdam zal in de komende dagen vooral uitgaan naar de nieuwe blessuregevallen, die zich in de ziekenboeg bij onder meer Hakim Ziyech, Daley Blind en David Neres voegen.