Media kraken PSV af: ‘FC Brandhout 6 gaat zich beledigd voelen’

PSV zal voor het tweede seizoen op rij hoogstwaarschijnlijk geen prijs pakken. De Eindhovenaren verloren donderdag met tien man van Keuken Kampioen Divisie-club NAC Breda (2-0) in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. Eerder werd PSV al uitgeschakeld in de groepsfase van de Europa League en verloor het de strijd om de Johan Cruijff Schaal. In de Eredivisie bezet de ploeg van interim-trainer Ernest Faber een teleurstellende vierde plaats met twaalf punten achterstand op koploper Ajax.

“PSV heeft zich vanavond na rust als het zesde van FC Brandhout gepresenteerd. De laatste kans om een prijs te pakken, is op een onthutsende manier verkwanseld. Het was een ongekende wanprestatie in Breda, waar NAC dik verdiend naar de kwartfinales van het bekertoernooi gaat”, zo liet PSV-clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op Twitter weten. Daar reageerde collega én Ajax-watcher Freek Jansen van het Algemeen Dagblad weer op. “FC Brandhout 6 gaat zich door deze tweet beledigd voelen, Rik.”

“PSV is het he-le-maal kwijt en moet het nog vijftien potjes uitzingen in dit seizoen”, vervolgde Elfrink zijn kritiek via sociale media. “Een enorme zeperd voor de club in Breda, waar de ploeg zich als een karakterloos, futloos en inspiratieloos team heeft gepresenteerd. Tien uitwedstrijden op rij geklungel, echt ongekend. Faber taxeerde de prestatie van PSV tegen NAC iets hoger dan FC Brandhout 6 en maakte de vergelijking met DBS 5. Hoe dan ook, dit PSV is niet alleen de weg kwijt maar ook alle kansen op een prijs.”

“Parodie op voetbal van PSV”, zei Willem Vissers van de Volkskrant op zijn beurt. “Het zal wel met die trainerswissel, maar onder Mark van Bommel was het spel beter dan onder Ernest Faber. Althans: minder slecht. Te hopen dat de bestuurders van PSV een goede spiegel hebben.” Ook het Algemeen Dagblad is in de vrijdageditie zeer kritisch. “Het maakt inmiddels niet meer uit tegen wie PSV speelt. Of het nou Sporting Portugal is, Sparta, VVV-Venlo of NAC uit de Keuken Kampioen Divisie, bij de minste of geringste tegenslag stort de ploeg als een kaartenhuis in elkaar. Het woord sportieve crisis dekt al niet eens meer de lading in Eindhoven. Het is zielig, beschamend en op geen enkele manier meer uit te leggen wat er allemaal gebeurt.”

“Steeds als je denkt dat PSV niet dieper kan zinken, doet een kwaliteitsarm en karakterloos elftal toch weer een poging. Waar is de woede bij spelers die zo vernederd worden als gisteravond gebeurde in Breda?”, vraagt Maarten Wijffels van het dagblad zich openlijk af. “Natuurlijk deed NAC het fantastisch. Aangevuurd door 12.000 hartstochtelijk meelevende fans gaf die ploeg alles. De ereronde na afloop van de 2-0 zege leek op die van een ploeg die net kampioen geworden was.”

‘Na de zoveelste afgang dit seizoen blijven de vragen maar opdoemen’, zo valt vrijdag in De Telegraaf te lezen. “Over wat PSV is opgeschoten met het ontslag van Mark van Bommel, bijvoorbeeld. De ploeg is vooral karakterloos en de grote aankopen Timo Baumgartl en Bruma bewezen zelfs tegen een eerstedivisionist hun transfersom niet waard te zijn. Bruma krijgt nu zijn kansen, maar vooral omdat hij veel geld heeft gekost, zo lijkt het. Pakken doet hij ze nog niet en ook voor de Portugees, die opnieuw werd gewisseld, houdt het een keer op. Met Ritsu Doan en Cody Gakpo zitten jongens op de bank die over het algemeen een hoger basisniveau halen.”