Prachtige teamgoal Lionel Messi helpt Quique Setién aan perfect debuut

Trainer Quique Setién is zondagavond begonnen aan zijn Barcelona-periode met een nipte overwinning op Granada. Barça speelde zeker geen grootse wedstrijd en dreigde even op een doelpuntloos gelijkspel af te stevenen, maar een sensationeel teamdoelpunt dat uiteindelijk afgerond werd door Lionel Messi, leverde toch drie punten op: 1-0.

Setién begon aan zijn avontuur bij Barcelona met Arturo Vidal als vervanger van de geschorste Frenkie de Jong, terwijl Ansu Fati zijn opwachting mocht maken bij afwezigheid van de geblesseerde Luis Suárez. Antoine Griezmann schoof daardoor naar de spitspositie, maar de Fransman had ook in de punt van de aanval moeite om zijn stempel te drukken. Barcelona had in de eerste helft sowieso moeite om uitgespeelde kansen te creëren, al waren de Catalanen met overmacht de bovenliggende partij.

Lionel Messi was in de eerste 45 minuten nog het meest bedrijvige. De Argentijn zette in de elfde minuut een veelbelovende aanval op, die via Jordi Alba bij Ansu Fati eindige. De zeventienjarige vleugelspits mikte van dichtbij echter over. Op slag van rust was Messi zelf dicht bij de openingstreffer. De aanvoerder ontving de bal in kansrijke positie van Alba, maar zag zijn lage schot aan de voor Barcelona verkeerde kant van het zijnet eindigen.

Vlak na rust zette Messi ploeggenoot Vidal vrij voor doelman Rui Silva, die de hulp van een verdediger nodig had om een doelpunt te voorkomen. Daarna had Barça weliswaar de bal, maar echte kansen bleven enige tijd uit. Op de counter was Granada wél gevaarlijk, Yan Brice Eteki had echter pech dat zijn schot via de paal terug het veld in kwam. De bezoekers schuwden hard spel allerminst, hetgeen in de 71ste minuut resulteerde in de tweede gele kaart voor verdediger Germán Sánchez.

Tegen het numerieke ondertal van Granada wist Barcelona al snel te scoren. Invaller Riqui Puig onderschepte de bal diep op de helft van de tegenstander, waarna Messi de aanval voortzette. Hij bereikte op de rand van de zestien Griezmann, die met de buitenkant van zijn schoen ineens doortikte op Vidal. De Chileen nam de bal aan en bood Messi met een fraaie hakbal een niet te missen intikker: 1-0. In de slotfase schoot Griezmann nog vanbinnen de zijkant van de zestien in het zijnet.