Zaakwaarnemer bevestigt: Ajax werkt aan terugkeer van Ryan Babel

Dinsdagochtend doken de eerste geruchten op over de interesse van Ajax in Ryan Babel. Het Franse Eurosport wist toen te melden dat de Amsterdammers contact hebben gezocht met Galatasaray over een terugkeer van de Oranje-international. Een paar uur later volgt ook de bevestiging van de interesse van Ajax vanuit het kamp van Babel zelf. Zijn zaakwaarnemer Winny Haatrecht laat namelijk aan De Telegraaf weten dat de twee clubs in gesprek zijn over een verhuur van de aanvaller: “Dat klopt, ja.”

Ajax, dat inzet op een verhuurperiode van zes maanden, komt bij Babel uit vanwege de verschillende blessuregevallen in de aanvalslinie. David Neres, Quincy Promes en Zakaria Labyad zijn door uiteenlopende kwetsuren nog niet wedstrijdfit, waardoor trainer Erik ten Hag met de hervatting in de Eredivisie in aantocht weinig opties heeft in de voorhoede. Neres en Promes zijn overigens wel op trainingskamp in Qatar. Labyad werkt in Amsterdam aan zijn herstel.

De Telegraaf benadrukt echter dat een definitieve overeenkomst met Galatasaray nog niet in kannen en kruiken is, zeker gezien de problemen op financieel gebied bij de Turkse topclub. Naar verluidt ziet Babel een terugkeer bij Ajax wel zitten, terwijl de Amsterdamse club ook hoopvol is over een hernieuwde samenwerking met Babel. Daarnaast blijft de aanvaller bij een terugkeer in de Eredivisie in beeld bij bondscoach Ronald Koeman in aanloop naar het EK van komende zomer.

Eurosport wist dinsdagochtend te melden dat Babel ook op het lijstje van Newcastle United staat. De begeerde Oranje-international speelde eerder in Engeland voor Liverpool en Fulham. Zijn loopbaan startte bij Ajax, waar Babel in het seizoen 2012/13 voor even terugkeerde. Daarnaast maakten Besiktas, Kasimpasa, Al Ain, Deportivo La Coruña en TSG Hoffenheim gebruik van zijn diensten. Het contract van Babel bij Galatasaray loopt nog ruim drie jaar door. In de eerste seizoenshelft kwam hij tot vijf doelpunten en een assist in twintig officiële wedstrijden namens Cim Bom.