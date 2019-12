Absolute afgang blijft PSV door Ihattaren bespaard op Sportpark Panhuis

PSV heeft zich woensdagavond met pijn en moeite geplaatst voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. De geplaagde Eindhovense formatie had op Sportpark Panhuis een verlenging nodig om zich te ontdoen van tweededivionist GVVV. Nadat beide teams in de reguliere speeltijd één keer tot scoren waren gekomen, maakte het elftal van interim-trainer Ernest Faber in de verlenging alsnog het verschil: 1-2. Mohamed Ihattaren behoedde PSV in de 117de minuut voor een absolute afgang.

PSV was op drie posities gewijzigd ten opzichte van de met 3-1 verloren competitiewedstrijd van afgelopen weekend tegen Feyenoord. Gastón Pereiro en Kostas Mitroglou speelden voor de geblesseerden Érick Gutiérrez en Donyell Malen, terwijl Cody Gakpo kon rekenen op een basisplaats omdat Steven Bergwijn rust kreeg. PSV had in de eerste helft als verwacht het overwicht op Sportpark Panhuis en was na zeven minuten voetballen voor het eerst dicht bij een doelpunt: een inzet van Mohamed Ihattaren belandde op de paal.

Namens GVVV was Robin Mulder gevaarlijk geweest in de openingsfase, maar verder had PSV maar weinig te duchten van de tweededivisionist. De verdiende openingstreffer voor de Eindhovenaren kwam er uiteindelijk vier minuten voor rust. Gakpo trok de bal na een individuele actie vanaf de achterlijn terug naar Mitroglou, die vervolgens vanaf een meter of vijftien beheerst binnen schoof: 0-1. PSV had zijn voorsprong via Gakpo nog in de eerste helft kunnen verdubbelen, maar de buitenspeler faalde oog in oog met doelman Johan Jansen.

Kort na de onderbreking kreeg GVVV plots een reuzenkans op de gelijkmaker. Berry Powel stak Mulder fraai weg achter de laatste linie van PSV, maar die stuitte vervolgens van dichtbij op Lars Unnerstall. Kort erna was GVVV opnieuw gevaarlijk: Philip Ties schoot uit kansrijke positie hoog over. De thuisploeg bleef leuk meevoetballen en dacht in de 64ste minuut eindelijk langszij te komen. De Leeuw scoorde na een fraai lobje van Powell, maar het doelpunt werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel.

Vlak daarvoor had Ibrahim Afellay bij PSV zijn rentree gemaakt als vervanger van Ritsu Doan. De routinier moest het aanvalsspel van de Eindhovenaren van nieuw elan gaan voorzien, maar PSV oogde ongeïnspireerd en hield GVVV zo lang in de wedstrijd. De thuisploeg bleef op zijn beurt geloven in een stunt en realiseerde zes minuten voor tijd daadwerkelijk het onmogelijk geachte: na een assist van Mulder tekende de uitblinkende Soufiane Laghmouchi met een krachtig schot in de verre hoek voor de gelijkmaker. In het restant van de reguliere speeltijd hield GVVV stand, waardoor er een verlenging kwam.

Daarin bleef PSV aanmodderen, waardoor Faber zich na acht minuten spelen alsnog genoodzaakt voelde om Bergwijn binnen de lijnen te brengen. GVVV toonde zich echter niet onder de indruk van de rentree van de Oranje-international en kreeg de beste kans in de eerste helft van de verlenging: Jeremy de Graaf schoot op de vuisten van Unnerstall. GVVV leek daarna een strafschoppenserie uit het vuur te kunnen trekken, maar drie minuten voor tijd bepaalde Ihattaren toch nog anders. Het toptalent werd in de zestien vrijgespeeld door Bergwijn en schoot uit een lastige hoek uiteindelijk overtuigend raak.