Perez spreekt van ‘dikke crisis’; De Boer pakt ‘kinderlijke’ Ajacied keihard aan

AZ wist de titelrace zondag met een overwinning op Ajax nieuw leven in te blazen. De Alkmaarders wonnen door een laat doelpunt van Myron Boadu met 1-0 en hebben nu na zeventien competitiewedstrijden precies evenveel punten als de Amsterdammers: 41. Boadu wordt na afloop bewierookt bij FOX Sports, terwijl Ajax-verdediger Perr Schuurs het juist moest ontgelden.

Boadu groeide in de laatste minuut van de officiële speeltijd uit tot matchwinner, door uit een hoekschop raak te kopen. De achttienjarige spits werd daarbij amper gestoord door directe tegenstander Schuurs. "Ik vond Perr Schuurs echt heel goed spelen, maar ik weet niet wat hij hier dacht. Heel kinderlijk", is analist Ronald de Boer hard over de centrumverdediger van Ajax.

"Dit mag je jezelf niet laten gebeuren. Als je zó achter je man gaat staan, kun je niet meer bewegen. Hij is twee keer zo groot en twee keer zo sterk, dus dan kun je hem nog wegduwen, als je niet achter hem staat. Nu zou je waarschijnlijk een penalty tegen krijgen. Dit was wel heel kinderlijk verdedigd door Schuurs. Daarvoor speelde hij een perfecte wedstrijd", stelt De Boer.

De oud-middenvelder constateert dat Boadu voor zijn doelpunt 'twee, drie kansen om zeep had geholpen'. "Maar denk je dat ze het in Italië daarover zullen hebben? Hij maakt de winnende en is gewoon de gevierde man", repliceert collega-analist Kenneth Perez. De Deense oud-middenvelder is onder de indruk van Boadu en is benieuwd hoever de jonge aanvaller kan komen. "Ik heb al eerder gezegd: we moeten oppassen met termen als 'wereldtop'. Dat moet nog maar blijken, maar in potentie heeft hij alles. Hij heeft vooral één belangrijk ding: hij kan goals maken."

Perez vindt dat het inmiddels 'dikke crisis' is bij Ajax, dat tegen AZ zijn tweede competitienederlaag op rij leed en midweeks ook nog eens uit de Champions Laegue werd gegooid door Valencia. "Wat mij betreft is het gewoon dikke crisis bij Ajax. Als je zoveel meer geld hebt dan de rest en zoveel dure aankopen kan doen, dan is het wel crisis als je drie keer in een week verliest. Je vliegt uit de Champions League en je naaste concurrent komt langszij."