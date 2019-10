Opstelling Ajax tegen Valencia: Erik ten Hag slachtoffert David Neres

David Neres ontbreekt woensdagavond bij Ajax in de basiself voor het Champions League-duel met Valencia. Trainer Erik ten Hag kiest in Spanje voor een versterkt middenveld met Edson Álvarez, waardoor de Braziliaanse vleugelaanvaller is geslachtofferd.

Ten Hag experimenteerde afgelopen weekeinde in de competitiewedstrijd tegen FC Groningen (2-0 overwinning) met een aanvallend middenveld, met Donny van de Beek als controleur naast Lisandro Martínez. Álvarez kreeg toen rust, maar de Mexicaan keert vanavond weer terug in de basis van Ajax, waardoor Van de Beek opschuift naar de nummer tien-positie.

Doordat Van de Beek als nummer tien komt te spelen, wijkt Quincy Promes uit naar de linkerflank. Die positie werd de laatste weken bekleed door Neres, maar die verdwijnt dus naar de reservebank. Verder kiest Ten Hag voorin voor Dusan Tadic en Hakim Ziyech.

Noussair Mazraoui ontbreekt vanwege een blessure in de wedstrijdselectie van Ajax. Daardoor speelt Sergiño Dest als rechtsback. Verder kiest Ten Hag achterin voor de gebruikelijke namen: Joël Veltman, Daley Blind en Nicolás Tagliafico. Blind start gewoon, ondanks dat hij vanwege de geboorte van zijn zoon later vanuit Amsterdam was afgereisd naar Valencia. Het doel wordt verdedigd door André Onana.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Álvarez, Martínez, Van de Beek; Promes Tadic, Ziyech

Opstelling Valencia:: Cillessen; Wass, Garay, Paulista, Jaume Costa; Coquelin, Parejo, Ferran, Guedes, Rodrigo, Maxi Gómez