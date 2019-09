‘Van de Beek torpedeerde alles waar Kuipers zich achter verschuilde’

De arbitrage was ook in de afgelopen Eredivisie-wedstrijden weer onderwerp van gesprek, met de tweede gele kaart van Django Warmerdam tegen FC Groningen als een van de meest opmerkelijke voorvallen. De verdediger kreeg in de Johan Cruijff ArenA een rode kaart wegens tijdrekken en de Groningers lieten na afloop van de wedstrijd duidelijk hun onvrede blijken. Valentijn Driessen is het eens met de kritiek en noemt de beslissing van scheidsrechter Björn Kuipers ‘belachelijk’.

“Kuipers brak daarmee het verweer van FC Groningen, terwijl diens verklaringen over zijn beslissing evenmin deugden. Omdat het tijdrekken hem al eerder stoorde, had Kuipers legio andere mogelijkheden tot zijn beschikking om dit gedrag te bestrijden”, schrijft de chef voetbal van De Telegraaf in zijn column voor de ochtendkrant.

Driessen wijst bijvoorbeeld op het geven van een gele kaart aan Sergio Padt, die veel tijd gerekt zou hebben, een gele kaart voor iemand anders zonder eerdere gele kaart op zak, een waarschuwing of het toevoegen van de gerekte tijd aan de reguliere speeltijd. De journalist kan zich dan ook niet vinden in de verklaring van Kuipers, die stelde dat de 50.000 mensen in de Johan Cruijff ArenA ‘voor het voetbal komen en niet voor het tijdrekken’.

“Als Kuipers doet wat de toeschouwers graag willen dan moet hij Ajax de zege schenken, want daarvoor komen die fans naar de Johan Cruijff ArenA. Overigens torpedeerde Ajacied Donny van de Beek alles waarachter Kuipers zich verschuilde. ‘Ik vond dat FC Groningen helemaal niet te veel tijdrekte.’” Driessen heeft dan ook het idee dat Ajax in eigen huis de scheidsrechter vaak aan zijn kant vindt: “Eerder werd sc Heerenveen een 2-1 voorsprong door de neus geboord door onterecht ingrijpen van scheidsrechter Allard Lindhout na tussenkomst van de VAR bij een valpartij van Joël Veltman.”