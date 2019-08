Valentijn Driessen geniet van Feyenoord: ‘Jammer dat hij niet bij Ajax speelt’

Feyenoord oogst lof na het optreden tegen Dinamo Tbilisi in de derde voorronde van de Europa League. De Rotterdammers walsten in de slotfase over de bezoekers uit Georgië heen: 4-0. Volgens Valentijn Driessen verdient trainer Jaap Stam complimenten voor zijn tactische keuzes voorafgaand aan de wedstrijd. Met name het opstellen van Renato Tapia en de manier waarop Stam invulling gaf aan de voorhoede kan rekenen op de goedkeuring van de chef sport van De Telegraaf.

Feyenoord speelde met een 'heel andere' ploeg dan zondag tegen Sparta Rotterdam (2-2), stipt Driessen aan. De vertrokken rechtsback Jeremiah St. Juste werd vervangen door Bart Nieuwkoop, terwijl Tapia op het middenveld de plek van Wouter Burger overnam. De geblesseerde spits Dylan Vente werd vervangen door Steven Berghuis, al opereerde eigenlijk Luis Sinisterra als spits. Beide aanvallers speelden een sterke wedstrijd en wisten hun optreden te bekronen met een doelpunt.

"Tapia moest weg van Sjaak Troost, maar het is wel een zekerheidje. Hij speelt natuurlijk ook niet voor niets in de finale van de Copa América", aldus Driessen. "Als je hem gedisciplineerd aan het spelen krijgt, is het een uitstekende speler. Afgezien van een momentje dat nog bijna een goal opleverde, het Tapia-moment, speelde hij nu gedisciplineerd. Voorin was er een vrije rol voor Berghuis en speelde Vente niet. Het is toch de hand van Jaap Stam. Hij heeft op het juiste moment ingegrepen. Stam leeft bijna op een vulkaan, maar hij heeft het uitstekend gedaan. Ik denk dat hij de architect is van deze grote overwinning."

Toch genoot Driessen naar eigen zeggen nog het meest van Orkun Kökcü. De middenvelder doet 'bijna alles' goed denkt vooruit en probeert altijd snel te spelen, aldus Driessen. "Het is een lust voor het oog. Het is jammer dat zo'n speler niet bij Ajax speelt. Je kunt daardoor niet het geld krijgen dat je voor zo'n speler zou kunnen krijgen", stelt de journalist. "Zolang hij bij Feyenoord speelt, zal hij lang niet zoveel waard zijn. Dat is doodzonde voor Feyenoord, want het is een jongen die een enorme transferwaarde kan vertegenwoordigen als hij die groei doormaakt. Hij is een van de dragende spelers en ik denk dat Feyenoord veel plezier aan hem kan gaan beleven."