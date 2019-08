Arsenal verpulvert clubrecord en haalt begeerde aanvaller in huis

Nicolas Pépé is speler van Arsenal. The Gunners melden via de officiële kanalen dat de 24-jarige aanvaller is overgenomen van Lille OSC en zijn handtekening heeft gezet onder een vijfjarig contract. Het is niet bekend hoeveel geld Arsenal overmaakt naar de Franse club, maar naar verluidt gaat het om een bedrag van ongeveer tachtig miljoen euro exclusief bonussen.

Arsenal troeft met de komst van Pépé veel concurrenten af. Na zijn uitstekende seizoenen bij Lille werd de aanvaller in verband gebracht met verschillende topclubs, waaronder Bayern München, Internazionale en Napoli. Arsenal heeft echter beet en heeft het clubrecord verbroken. Pépé is nu de duurste speler van Arsenal ooit, aangezien Pierre-Emerick Aubameyang in 2018 ruim 63 miljoen euro kostte.

Pépé, die sinds medio 2017 actief was voor Lille, speelde in totaal 79 wedstrijden voor de Franse club, met 37 goals en 17 assists als resultaat. Voorzitter Gérard Lopez liet eerder weten dat vier clubs een aanbieding hadden neergelegd bij Lille. De club had ook een bod van tachtig miljoen van Napoli ontvangen, maar uiteindelijk heeft Pépé dus gekozen voor een dienstverband bij Arsenal.

De Engelse transferperiode eindigt volgende week, maar Arsenal lijkt nu eindelijk op stoom te raken. Vorige week bereikte men al een akkoord met Real Madrid over een verhuurperiode van Dani Ceballos in Engeland, en de komst van Pépé is nu dus ook afgerond. De Braziliaanse belofte Gabriel Martinelli werd in een eerder stadium al ingelijfd, terwijl William Saliba voor dertig miljoen euro werd opgepikt bij Saint-Étienne. Saliba werd vervolgens wel weer direct verhuurd aan de Franse club. Verdediger van Kieran Tierney van Celtic moet de volgende zomeraanwinst worden, verzekeren diverse Engelse media.