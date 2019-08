Doelman wordt aanvaller van tachtig miljoen: ‘Ik weet waar ik moet schieten’

Met de komst van Pierre-Emerick Aubameyang voor een kleine 64 miljoen euro brak Arsenal anderhalf jaar geleden zijn transferrecord, dat een halfjaar ervoor al was aangescherpt met het aantrekken van Alexandre Lacazette voor 53 miljoen. De Gabonees moet sinds donderdag echter weer iemand voor zich dulden, aangezien Nicolas Pépé Aubameyang ruimschoots voorbij is gegaan. De aanvaller, die een bijzonder carrièreverloop kent, komt voor tachtig miljoen over van Lille OSC en is daarmee nu ruimschoots de duurste aankoop ooit van the Gunners.

Door Robin Bruggeman

Pépé kwam 24 jaar geleden als zoon van Ivoriaanse ouders ter wereld in de Parijse voorstad Mantes-a-Jolie en groeide op in het negentiende arrondissement van de Franse hoofdstad. Hier zette hij bij Solitaires Paris-Est zijn eerste stappen op het voetbalveld in een iets andere rol dan de rechtsbuitenpositie waar hij later in zijn loopbaan terecht zou komen. Pépé begon in zijn jonge jaren namelijk als keeper, al speelde hij in die tijd soms ook op andere posities. “Hij was net zo goed in het doel als op het veld. We hadden in die tijd geen goede keeper, dus werd hij op goal gezet. Zodra we dan met 3-0 voor kwamen, werd hij uit het doel gehaald”, blikte Solitaires-president Guy Fraineau eerder dit jaar terug in gesprek met Bleacher Report.

De jongeling durfde in die tijd slechts te dromen van een loopbaan als profvoetballer, maar hier kwam verandering in toen het gezin Pépé naar Poitiers verhuisde. Vader Céléstin werkte in die tijd als gevangenisbewaker en vroeg een overplaatsing aan naar de in het westen van Frankrijk gelegen provinciestad. De jonge Nicolas ging daar aan de slag bij de plaatselijke FC en maakte al snel indruk. “Eerlijk gezegd dacht ik daarvoor nooit serieus na over een profcarrière. Toen we naar Poitiers verhuisden, veranderde echter alles. Ik begon toen na te denken over het voetbal en ik zag dat ik kwaliteiten had”, vertelde hij eind vorig jaar aan Onze Mondial. Bij zijn nieuwe club ging Pépé bovendien in een andere, aanvallende rol spelen: “Ik begon me te realiseren dat ik prof kon worden. Mijn nieuwe positie voelde heel natuurlijk, toen ik vroeger met vrienden voetbalde stond ik ook gewoon op het veld. Bij Solitaires verliet ik het doel ook weleens als we dik voor stonden. Ik begreep dat ik de kwaliteiten had om ook als veldspeler te kunnen slagen.”

Pépé lost Aubameyang af als duurste Arsenal-aankoop.

‘Hij werd nooit benaderd. Nooit.’

Ondanks zijn duidelijke kwaliteiten bleef Pépé bij Poitiers lang onder de radar, zo herinnert sportief directeur Philippe Leclerc zich. “Er zaten elke week scouts bij ons op de tribune en ze hebben hem nooit benaderd. Nooit. Hij leek een beetje slungelig, met zijn lange benen. Je kon zien dat zijn techniek goed was, maar hij voldeed niet aan de criteria waar profclubs naar op zoek waren. Zijn houding was misschien ook wel te nonchalant. Mensen vonden hem zelfs lui in sommige situaties. Alles zag er zo simpel uit bij Nico, daarom liet hij de teugels soms wat te veel vieren.” Deze observaties van scouts ten spijt groeide de jonge Pépé echter al snel uit tot basisspeler bij Poitiers. Op de laatste speeldag van het seizoen 2012/13 speelde hij tegen de reserves van FC Nantes, in een duel dat zijn club moest behoeden voor degradatie, misschien wel zijn beste wedstrijd tot dan toe: “Hij kwam uit voor de amateurs en hij was nog geen achttien jaar oud, maar hij was wel de beste speler op het veld. De coaches van Nantes waren verbijsterd dat zo’n groot talent nog amateurvoetbal speelde”, weet Leclerc nog.

Een tip van de directeur leidde er na afloop van dat seizoen toe dat het nabijgelegen Angers SCO in actie kwam en Pépé kwam zodoende toen hij net achttien was voor het eerst bij een profclub terecht. Bij de destijds in de Ligue 2 uitkomende Scoïstes ging er meteen een wereld open voor de aanvaller: “Voordat ik daar ging spelen, wist ik eigenlijk niets van tactiek. Daar hebben ze me laten zien hoe ik mezelf met en zonder bal moest bewegen, hoe ik de bal moest ontvangen om meteen door te kunnen, dat soort dingen. Ik had eerst niet door hoe belangrijk dat was.” De overstap naar Angers betekende bovendien dat een loopbaan als profvoetballer weer iets dichterbij was gekomen voor Pépé: “Ik kende daarvoor eigenlijk geen spelers die niet in de jeugd van een profclub hadden gezeten en alsnog prof waren geworden. Toen ik echter hoorde dat Franck Ribéry ook via de amateurs omhoog is geklommen, wist ik dat ik nog steeds een kans had.”

Na een jaar op huurbasis bij het op het derde Franse niveau uitkomende US Orleáns kon Pépé in de zomer van 2016 met het net gepromoveerde Angers de Ligue 1 in, waarna hij in zijn eerste seizoen op het hoogste niveau 3 doelpunten en een assist in 33 wedstrijden produceerde. Ondanks deze weinig indrukwekkende statistieken toonde Lille OSC zich overtuigd van de kwaliteiten van de vleugelflitser en op voorspraak van toenmalig trainer Marcelo Bielsa werd er tien miljoen neergelegd om Pépé binnen te halen. Voor de voetballer die nu voor het achtvoudige naar Arsenal is gegaan, kwam het als een kleine schok dat er een club bereid was om een dergelijk bedrag voor hem neer te leggen: “Ik heb nooit stilgestaan bij dat soort bedragen. Het gaat allemaal zo snel in het moderne voetbal. Ik zag mezelf nooit als iemand die tien miljoen zou kosten. Ik zag mezelf niet eens als profvoetballer…”

Pépé begon zijn profloopbaan in diens van Angers.

Bip Bip

Bielsa zag vanwege Pépé’s scorend vermogen niet alleen een rechtsbuiten in de nieuwkomer, maar zette hem zelfs in de punt van de aanval. Met slechts drie doelpunten in zijn eerste dertien optredens voor les Dogues bleek dit echter geen al te gelukkige keuze van El Loco en Bielsa’s ontslag in november 2017 kwam dan ook als een geluk bij een ongeluk voor de aanvaller. Opvolger Christophe Galtier haalde Pépé weer naar de rechtervleugel en met tien doelpunten en een handvol assists in het restant van het seizoen had hij een belangrijk aandeel in het lijfsbehoud van zijn werkgever, die met 38 punten uit 38 wedstrijden net een punt boven de rode streep eindigde.

Galtier sleutelde in het afgelopen seizoen verder aan zijn elftal en maakte van zijn ploeg een levensgevaarlijke countermachine. Pépé vormde samen met aanvalspartners Jonathan Ikoné en Jonathan Bamba zo'n razendsnel trio dat de Franse pers de voorste linie van Lille ging omschrijven als Bip Bip, de Franse naam voor de Road Runner uit de bekende tekenfilms. Tegen alle verwachtingen in ontpopte de ploeg, die in het jaar ervoor nog op het nippertje aan de nacompetitie was ontsnapt, zich tot belangrijkste uitdager van het ongenaakbare Paris Saint-Germain en Pépé had met zijn 22 doelpunten en 11 assists een belangrijk aandeel in het successeizoen van Lille. Op 14 april slaagde de ploeg er zelfs in om PSG voor eigen publiek een enorme dreun uit te delen door de manschappen van Thomas Tuchel met 5-1 te vernederen. Pépé was in die wedstrijd niet af te stoppen en groeide met een doelpunt en twee assists uit tot een van de absolute uitblinkers.

Lille eindigde het seizoen uiteindelijk op een tweede plek en verzekerde zich zodoende voor het eerst in zeven jaar weer van een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Pépé zal dit avontuur echter niet meer mee gaan maken, aangezien hij met zijn verhuizing naar Londen een einde heeft gemaakt aan maanden van geruchten waarin hij in verband werd gebracht met een flink aantal Europese topclubs. De naam van de aanvaller werd in eerste instantie genoemd bij onder meer Everton, Bayern München, Manchester United en Chelsea, dat eerder nog de hoop had in ieder geval tijdelijk onder zijn transferverbod uit te kunnen komen. Volgens informatie van L’Équipe kwamen Liverpool, Internazionale, Napoli en Arsenal vorige week echter als de vier clubs naar voren die bereid waren om aan Lille’s vraagprijs van tachtig miljoen euro te voldoen en Pépé en zijn entourage waren uiteindelijk het meest overtuigd van het perspectief dat de Londenaren hem schetsten. PSG, de club uit de stad waar hij opgroeide, stond naar verluidt overigens bovenaan het lijstje van de speler zelf, maar les Parisiens lijkt geen concrete pogingen te hebben ondernomen om Pépé in te lijven.

Pépé speelt zijn interlands voor Ivoorkust.

Vernieuwd Arsenal

Met zijn keuze voor Arsenal komt de aanvaller terecht bij een club die na een aantal moeizame seizoenen weer de weg naar boven in hoopt te kunnen slaan. De Londenaren eindigden afgelopen seizoen op de vijfde plek in de Premier League en moeten daardoor voor het derde seizoen op rij genoegen nemen met Europa League-voetbal. Met de komst van de achttienjarige Gabriel Martinelli, voor bijna zeven miljoen overgenomen van Ituano, en de even oude William Saliba, voor dertig miljoen overgenomen van Saint-Étienne en meteen weer voor een seizoen terug verhuurd aan de Franse club, investeert de club van manager Unai Emery nu nadrukkelijk in de toekomst en ook de komst van Pépé past in dat plaatje. Dani Ceballos werd bovendien al op huurbasis overgenomen van Real Madrid om het middenveld een directe kwaliteitsinjectie te geven en de al langere tijd aan de club gelinkte Celtic-back Kieran Tierney is mogelijk ook op korte termijn onderweg naar het Emirates Stadium.

Met Pépé haalt Arsenal, dat vorig seizoen voor zijn doelpunten vooral afhankelijk was van de bevliegingen van Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette, een speler in huis die in ieder geval heeft bewezen een neusje voor de goal te hebben. De komst van de linksbenige rechtsbuiten is echter ook niet helemaal zonder risico, aangezien de nieuwkomer het nog niet buiten Frankrijk heeft laten zien, geen Europese ervaring heeft en met een transfersom van tachtig miljoen een forse investering vormt voor de club die de reputatie geniet dat het vaak de hand op de knip houdt. Volgens eerdere geruchten had Arsenal voor deze zomer zelfs een transferbudget van slechts veertig miljoen, al kunnen die berichten door de komst van Pépé meteen de prullenbak in.

Galtier, de trainer die het beste uit Pépé wist te halen in Lille, verwacht hoe dan ook dat zijn voormalige pupil weinig moeite zal hebben om zich aan te passen aan de Premier League: “In de Ligue 1 zit hij wat potentie betreft vlak achter Neymar en Kylian Mbappé”, was hij eerder dit jaar lovend over zijn de vleugelspits. Voor Pépé zelf vormt zijn avontuur in Engeland een nieuw hoofdstuk in een wonderlijke carrière, die begon onder de lat bij Solitaires en pas zes jaar geleden echt vorm begon te krijgen toen hij de amateurs van Poitiers inruilde voor Angers. Zijn bijzondere pad en zijn roots als doelman hebben er wel toe geleid dat hij nu mogelijk een streepje voor heeft ten opzichte van andere aanvallers: “Ik weet hoe een keeper zich in bepaalde situaties zal gedragen en ik weet waar ik de bal dan moet mikken”, glimlachte hij onlangs nog tegenover RMC.