‘Management Steven Berghuis brengt Feyenoord in lastige spagaat’

PSV lijkt steeds nadrukkelijker in de markt te zijn voor Steven Berghuis. Nadat er afgelopen zaterdag al geruchten opdoken over gesprekken tussen de Eindhovenaren en zaakwaarnemer Mino Raiola in Monaco, weet Voetbal International dinsdagmiddag te melden dat het management van de aanvaller nu bij Feyenoord heeft aangeklopt.

De zakelijke begeleiders zouden de Rotterdammers hebben verzocht om met PSV in gesprek te gaan, om zo een overstap van Berghuis naar de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen bespreekbaar te maken. De club van trainer Mark van Bommel meldde zich eerder al in De Kuip om naar de vraagprijs voor Berghuis te informeren, maar kreeg toen te horen dat de speler niet te koop is.

PSV lijkt zich hier echter niet door af te laten schrikken en het verzoek van het management van de rechtsbuiten zou er bovendien op wijzen dat hij zelf niet onwelwillend tegenover een overstap naar het Philips Stadion staat. Bovengenoemd weekblad voegt toe dat het verzoek van het management van zijn sterspeler voor Feyenoord ‘ongelegen’ komt.

De Rotterdammers zouden zich op dit moment in een lastige spagaat begeven. Een verkoop van Berghuis, die nog tot medio 2021 vastligt en deze zomer voor het laatst de hoofdprijs op zou kunnen leveren als hij niet bijtekent, zou Feyenoord de nodige miljoenen opleveren om zelf de transfermarkt op te gaan. De club wil de net aangetreden Jaap Stam echter ook niet van zijn beste speler beroven en blijft daarom voorlopig bij het standpunt dat Berghuis niet te koop is.