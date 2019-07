Matthijs de Ligt en Mino Raiola wijzen Ajax op afspraak uit 2018

Matthijs de Ligt wil Ajax door de voordeur verlaten en hoopt dat de Amsterdamse club en Juventus snel tot een vergelijk over een transfersom komen. De Telegraaf schrijft dat de onderhandelingen tussen de clubs zich in een impasse bevinden, maar Mino Raiola gaat het niet hard tegen hard spelen. “Een arbitragezaak is voor ons uitgesloten en we stellen ons professioneel op”, zegt de zaakwaarnemer, die echter wijst op een afspraak met Ajax van vorig jaar.

Juventus en het kamp-De Ligt hebben al een mondeling akkoord over een contract voor vijf seizoenen. Het openingsbod van de Italiaanse topclub bedraagt volgens het dagblad vijftig miljoen euro zonder bonussen en dat voldoet niet aan de wensen van Ajax. “Te laag”, zo zou het standpunt van de Amsterdammers volgens de krant zijn. “Geheel volgens afspraak”, zou Raiola in de gesprekken met directeur voetbalzaken Marc Overmars echter betogen.

Het kamp-De Ligt beroept zich op een afspraak die vorig jaar zomer met Ajax gemaakt zou zijn. In ruil voor een langer verblijf in de Johan Cruijff ArenA van minimaal één seizoen zou de clubleiding medewerking verlenen aan een toekomstige transfer. Vader Frank de Ligt en begeleider Barry Hulshoff zouden aanwezig zijn geweest en gehoord hebben dat een bedrag tussen de 45 en 50 miljoen euro afdoende zou zijn.

Ofschoon Ajax volgens het dagblad niets formeels op papier wilde zetten, omdat ‘men er binnen vijf minuten met een club uit zou zijn’, zou de clubleiding nu veel meer willen overhouden aan een verkoop van de negentienjarige verdediger annex aanvoerder. In een jaar tijd is de status van de Oranje-international aanzienlijk gegroeid en boekte hij zowel met Ajax als het nationale elftal de nodige successen.

“Er zijn afspraken gemaakt met Matthijs en het is aan Ajax hoe de club daarmee omgaat”, zegt Raiola. De belangenbehartiger wil niet bevestigen hoe hoog het eerste bod van Juventus is. De Ligt wil op zijn beurt niet dat de kwestie alleen maar verliezers kent en zal zich dus gewoon bij Ajax melden als een akkoord uitblijft. “Een arbitragezaak is voor ons uitgesloten. Die heb ik Matthijs ook afgeraden, want die past niet bij zijn stijl en levenswijze.”