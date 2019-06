De cijfers voor de ongekend wisselvallige De Ligt en Depay in Guimarães

Het Nederlands elftal heeft zich donderdagavond geplaatst voor de finale van de Nations League. Na verlenging werd Engeland met 3-1 verslagen in het Portugese Guimarães. Voetbalzone beoordeelt de spelers van beide ploegen die minstens een helft meededen in de reguliere speeltijd met een rapportcijfer.



Spelersrapport Oranje - Engeland

ORANJE CIJFER ENGELAND CIJFER Jasper Cillessen 6 Jordan Pickford 6 Denzel Dumfries 6,5 Kyle Walker 5 Matthijs de Ligt 5,5 John Stones 2,5 Virgil van Dijk 8 Harry Maguire 3,5 Daley Blind 7 Ben Chilwell 7,5 Marten de Roon 6 Declan Rice 5,5 Frenkie de Jong 8,5 Ross Barkley 6 Georginio Wijnaldum 6,5 Fabian Delph 6,5 Steven Bergwijn 8 Jadon Sancho 7,5 Memphis Depay 5,5 Marcus Rashford 7 Ryan Babel 6 Raheem Sterling 6 - - Harry Kane 5





Cijfers Oranje

Jasper Cillessen: 6

Het beste moment voor Cillessen was negen minuten na de rust, toen hij met een scherpe redding kwam op een kopbal van Sancho. De spelhervattingen van Cillessen waren vaak gehaast en daarom niet zo zuiver als ze konden zijn; bij de penalty van Rashford had hij best wat langer kunnen blijven staan.

Denzel Dumfries: 6,5

Zonder zijn magnifieke tackle op Rashford, zeven minuten voor de pauze, zou Engeland waarschijnlijk zijn gaan rusten met een 0-2 voorsprong. Dumfries was tevens attent op foutjes bij de Engelsen en speelde met durf, hoewel hij aan de bal lang niet altijd de juiste keuze maakte.

Matthijs de Ligt: 5,5

De ogen van de wereld zijn momenteel gericht op De Ligt en wellicht was de verdediger nerveus; behalve zijn desastreuze fout voorafgaand aan de 0-1 liet hij zich even later ook makkelijk door de benen spelen door Sancho, wat bijna resulteerde in de margeverdubbeling. Na de rust herpakte hij zich echter volledig, niet alleen met zijn doelpunt maar ook met heerlijke tackles op Kane.

Virgil van Dijk: 8

Door de meegereisde Engelse supporters werd Van Dijk uitgefloten, maar daar liet hij zich niet door van de wijs brengen. Van Dijk was een rustige factor naast de bij tijd en wijle onrustige De Ligt en viel op met zijn loepzuivere crosspasses, met name op Dumfries. Net als De Ligt was Van Dijk in de lucht een belangrijke troef voor Oranje bij standaardsituaties van de Engelsen, terwijl hij niemand langs zich liet dribbelen.

Daley Blind: 7

De linksback van Oranje had Sterling in zijn zak, maar Sancho kende meer succes tegen Blind. Het was geen al te opvallende wedstrijd voor de verdediger, die wel zuiver was in de passing en meer duels won dan verloor. Hoogtepunt: een sublieme pass met de buitenkant van de voet op Quincy Promes in de openingsfase van de verlenging.

Marten de Roon: 6

De middenvelder van Atalanta begon nerveus met een ziekenhuisbal op De Jong, maar herpakte zich door scherp druk te zetten en kwam met enkele goede onderscheppingen. Het was desondanks begrijpelijk dat hij na rust werd gewisseld; Oranje had simpelweg behoefte aan iemand met meer diepgang. De Roon legde te weinig risico in zijn spel.

Frenkie de Jong: 8,5

Een van de lichtpunten van Oranje. De Jong zette tegenstanders van de bal, leidde een kans voor Bergwijn in de openingsfase in en loste fouten van zijn ploeggenoten op: De Roon en Depay haalden opgelucht adem dankzij de Ajacied. Ook in de verlenging bleef De Jong maar gaan en zette hij Sterling op briljante wijze van de bal. Na veertien gelopen kilometers, het meeste van alle Oranje-spelers, was de pijp na 113 minuten leeg.

Georginio Wijnaldum: 6,5

Gesterkt door de triomf in de Champions League speelde Wijnaldum met veel zelfvertrouwen in de eerste helft. Hij diende als verlengstuk in de aanvallen en maakte vroeg in de wedstrijd goed gebruik van een misverstand op het middenveld van Engeland, waarmee hij een kans voor Wijnaldum voorbereidde. Na de onderbreking was hij een stuk minder betrokken in het spel.

Steven Bergwijn: 8

De doortastende Bergwijn onderscheidde zich met een flinke dosis lef. De buitenspeler van PSV dwong af dat hij vaak betrokken was bij acties, door veel tussen de linies te komen. Ook in de tweede helft leek hij onvermoeibaar, maar verprutste hij wel een gigantische kans.

Memphis Depay: 5,5

Een zeer wisselvallige wedstrijd voor de aanvaller van Oranje. De druistige Depay was essentieel bij alle doelpunten van Oranje: hij gaf de assists op De Ligt en Promes en was goed voor een attente balverovering voorafgaand aan de 1-2. Op andere momenten leek hij veel te nonchalant, zoals bij grote kansen en toen hij voor rust een Engelse uitbraak faciliteerde na slordig balverlies.

Ryan Babel: 6

Aan inzet geen gebrek bij Babel, die overal op het veld te vinden was. Hij liet zich vaak zakken om aan de bal te komen, maar als hij de bal eenmaal had waren zijn acties met wisselend succes. Ondanks zijn inzet was de bijdrage van Babel op de momenten dat het ertoe deed te klein.

Cijfers Engeland

Jordan Pickford: 6

Met uitstekende reddingen in de verlenging zorgde Pickford ervoor dat het lang een wedstrijd bleef. In de reguliere speeltijd oogde hij wat onrustig: de keeper leverde de bal meerdere keren in bij Oranje met slechte uittrappen. Ook grabbelde hij na een houdbaar schot van Babel in de eerste helft, maar kwam hij even daarna wel goed uit om een snelle uitbraak van Oranje te torpederen.

Kyle Walker: 5

Oranje legde de rechterkant van de Engelsen lam, waardoor Walker niet veel toekwam aan zijn bekende rushes. Oranje stichtte juist veel gevaar vanaf de linkerkant en Walker wist dat niet af te stoppen; kort na rust liet hij zich te eenvoudig aftroeven door Bergwijn en gaf hij de bal zomaar aan Depay. Beide keren wist Oranje het niet af te straffen. Het eigen doelpunt dat Walker maakte viel hem niet aan te rekenen.

John Stones: 2,5

Een desastreus optreden van de mandekker van Manchester City. Hij verslikte zich in de verlenging volledig in Depay en was ook in de reguliere speeltijd niet bij de les. Kinderlijk eenvoudig raakte Stones de bal in het slot van de eerste helft kwijt aan Oranje, maar de ploeg van Ronald Koeman wist er toen nog niet van te profiteren. Ook liet hij zich aftroeven door De Ligt bij de 1-1.

Harry Maguire: 3,5

Maguire kwam meermaals in de problemen en dat had hij aan zichzelf te danken. Bizar balverlies van de verdediger aan Bergwijn in de blessuretijd werd niet bestraft door Oranje. Maguire probeerde het spel naar voren te verleggen, maar hij deed het vaak op momenten dat hij onder druk stond en betere afspeelmogelijkheden had.

Ben Chilwell: 7,5

Chilwell diende regelmatig als begin van de opbouw van Engeland. Hij stoomde op wanneer de situatie erom vroeg en was sterk in de duels met Dumfries, ook al leverde het beide spelers bijna blessures op. Het doelpunt van Lingard werd weliswaar afgekeurd, maar de rol van de opgekomen Chilwell was helder.

Declan Rice: 5,5

In de eerste helft was Rice volledig onzichtbaar. Het middenveld van de Engelsen werd overlopen door dat van Oranje, met name aan de kant waar Rice speelde. In het tweede bedrijf beet het middenveld van Engeland wat meer van zich af, mede dankzij Rice.

Ross Barkley: 6

Het was een wedstrijd van fouten en daar onttrok Barkley zich niet aan, ondanks een sterk begin. Heel slordig balverlies had de 1-3 van Promes tot gevolg. Daarvoor was Barkley juist een van de betere spelers bij Engeland: hij voetbalde zich knap uit lastige situaties, maar nam ook risico's die niet altijd goed uitpakten.

Fabian Delph: 6,5

Delph probeerde voortdurend druk te zetten op De Jong en Wijnaldum en mede daardoor kwam Oranje minder aan voetballen toe dan het hoopte. Een afgemeten voorzet van Delph op Sancho had kort na rust de 0-2 moeten betekenen, maar Cillessen keerde de kopbal.

Jadon Sancho: 7,5

Toen hij vroeg in de eerste helft switchte naar de rechterflank, leek er geen rem meer op Sancho. Hij stond aan de basis van veel Engels gevaar. Een van zijn hoogtepunten was het door de benen spelen van De Ligt en het voorbereiden van de daaropvolgende kans voor Rashford, in de slotfase van de eerste helft.

Marcus Rashford: 7

Eén schot, één doelpunt, honderd procent passnauwkeurigheid: op de cijfers van Rashford viel weinig af te dingen. De spits wist de strafschop die hij kreeg zelf te dwingen en benutte die erg beheerst. Een blessure betekende dat zijn optreden beperkt bleef tot een helft.

Raheem Sterling: 6

De aanvaller speelde zijn vijftigste interland en was de op twee na jongste speler van Engeland die tot dat aantal kwam, na Wayne Rooney en Michael Owen. De aanvoerder van the Three Lions kon zich pas onderscheiden met een hakbal in de aanloop naar het doelpunt dat de 1-2 leek te worden, maar werd afgekeurd.

Harry Kane: 5

De vervanger van de geblesseerd uitgevallen Rashford speelde geen memorabele wedstrijd. Hij was niet gelukkig in de spaarzame mogelijkheden die hij kreeg en vertraagde het spel bij de Engelsen. Kane had het erg moeilijk met De Ligt, die uitstekend speelde vanaf het moment dat de spits het veld betrad.